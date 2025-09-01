https://ria.ru/20250901/putin-2038761766.html
Путин поблагодарил Китай за организацию заседание глав государств ШОС
Путин поблагодарил Китай за организацию заседание глав государств ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин поблагодарил Китай за организацию заседание глав государств ШОС
Президент России Владимир Путин поблагодарил Китай за проведение результативного Совета глав государств ШОС. РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Китай за проведение результативного Совета глав государств ШОС. "Хотел бы поблагодарить китайских друзей за весьма результативное заседание глав государств ШОС", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Путин поблагодарил Китай за организацию заседание глав государств ШОС
Путин поблагодарил Китай за результативное заседание Совета глав государств ШОС