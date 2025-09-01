https://ria.ru/20250901/putin-2038761618.html
Путин назвал ШОС локомотивом многополярности
Путин назвал ШОС локомотивом многополярности - РИА Новости, 01.09.2025
Путин назвал ШОС локомотивом многополярности
Президент России Владимир Путин назвал ШОС локомотивом многополярности. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T07:38:00+03:00
2025-09-01T07:38:00+03:00
2025-09-01T07:38:00+03:00
россия
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038758498_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e8efc7df41e6261c20b2b3328c1ba06c.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ШОС локомотивом многополярности. "Наша организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038758498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c0c68639f8ec55e7219cc7cf29971ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире
Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире
Путин назвал ШОС локомотивом многополярности
Путин назвал ШОС локомотивом процессов глобального развития