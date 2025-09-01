Рейтинг@Mail.ru
07:38 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ШОС локомотивом многополярности. "Наша организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ШОС локомотивом многополярности.
"Наша организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященным 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
