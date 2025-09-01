https://ria.ru/20250901/putin-2038761618.html

Путин назвал ШОС локомотивом многополярности

Путин назвал ШОС локомотивом многополярности

Путин назвал ШОС локомотивом многополярности

Президент России Владимир Путин назвал ШОС локомотивом многополярности. РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ШОС локомотивом многополярности. "Наша организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

