Россия ценит усилия партнеров по урегулированию на Украине, заявил Путин

2025-09-01T07:26:00+03:00

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. РФ широко ценит усилия Китая, Индии и других партнеров по урегулированию на Украине, заявил президент России Владимир Путин.В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян"."Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнёров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Дарья Буймова

