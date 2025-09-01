https://ria.ru/20250901/putin-2038760158.html
Россия ценит усилия партнеров по урегулированию на Украине, заявил Путин
Россия ценит усилия партнеров по урегулированию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2025
Россия ценит усилия партнеров по урегулированию на Украине, заявил Путин
РФ широко ценит усилия Китая, Индии и других партнеров по урегулированию на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T07:26:00+03:00
2025-09-01T07:26:00+03:00
2025-09-01T07:30:00+03:00
в мире
россия
украина
китай
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038752824_0:100:3258:1933_1920x0_80_0_0_ad46171cf9c4c1e09de74c567cd090da.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. РФ широко ценит усилия Китая, Индии и других партнеров по урегулированию на Украине, заявил президент России Владимир Путин.В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян"."Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнёров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
россия
украина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038752824_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_ca60ee9a8d132bd22bbca95bfc924b7a.jpg
Полное заявление Путина по Украине на саммите ШОС
Полное заявление Путина по Украине на саммите ШОС.
2025-09-01T07:26
true
PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, китай, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Россия ценит усилия партнеров по урегулированию на Украине, заявил Путин
Путин заявил, что Россия ценит усилия Китая и Индии по урегулированию на Украине