07:15 01.09.2025 (обновлено: 08:41 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/putin-2038759265.html
Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС
2025-09-01T07:15:00+03:00
2025-09-01T08:41:00+03:00
в мире
россия
китай
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
шос
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038764654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ed8683e42991abc2d0c152307c59aae.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Президент заявил о впечатляющих темпах развития организации, а также оценил перспективы урегулирования украинского кризиса. Главное — в материале РИА Новости.Об Украине и Западе&quot;Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократного подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России&quot;."Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине".О развитии ШОС"Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, которое, как условлено, пройдет в ноябре в Москве. Будем рады видеть делегации всех ваших стран, дорогие друзья".Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе Владимир Путин, а также представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
россия
китай
украина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Выступление Путина на заседании Совета глав государств-членов ШОС
Выступление Путина на заседании Совета глав государств-членов ШОС
2025-09-01T07:15
true
PT9M50S
Полное заявление Путина по Украине на саммите ШОС
Полное заявление Путина по Украине на саммите ШОС.
2025-09-01T07:15
true
PT2M00S
Путин: темпы развития сотрудничества в рамках ШОС впечатляют
Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС впечатляют, отметил Путин.
2025-09-01T07:15
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038764654_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_17950a9fe3f6c8d78ccc602962d60d01.jpg
1920
1920
true
в мире, россия, китай, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году, шос, оон, нато, украина, дональд трамп
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, ШОС, ООН, НАТО, Украина, Дональд Трамп

Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Президент заявил о впечатляющих темпах развития организации, а также оценил перспективы урегулирования украинского кризиса. Главное — в материале РИА Новости.

Об Украине и Западе

  • Конфликт возник не в результате "нападения", а после госпереворота, когда устранили украинское руководство, которое не поддерживало вступление страны в Североатлантический альянс.
«

"Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократного подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Москва придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой.
  • Для долгосрочного мира должны быть устранены первопричины конфликта.
  • Россия широко ценит усилия Китая, Индии и других партнеров по урегулированию.
«
"Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Путин проинформирует коллег по ШОС о результатах встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в ходе двусторонних встреч на полях саммита.

О развитии ШОС

  • Организация последовательно наращивает влияние в решении международных вопросов.
  • Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС впечатляют, национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле.
  • Принципы ООН, в том числе уважение независимости государств, верны и незыблемы и сегодня.
  • Диалог в ШОС помогает заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям.
«
"Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, которое, как условлено, пройдет в ноябре в Москве. Будем рады видеть делегации всех ваших стран, дорогие друзья".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе Владимир Путин, а также представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Вчера, 00:00
 
В миреРоссияКитайВладимир ПутинСаммит ШОС в Китае в 2025 годуШОСООННАТОУкраинаДональд Трамп
 
 
Версия 2023.1 Beta
