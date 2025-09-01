Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Президент заявил о впечатляющих темпах развития организации, а также оценил перспективы урегулирования украинского кризиса. Главное — в материале РИА Новости.
Об Украине и Западе
- Конфликт возник не в результате "нападения", а после госпереворота, когда устранили украинское руководство, которое не поддерживало вступление страны в Североатлантический альянс.
«
"Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократного подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России".
- Москва придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой.
- Для долгосрочного мира должны быть устранены первопричины конфликта.
- Россия широко ценит усилия Китая, Индии и других партнеров по урегулированию.
«
"Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине".
- Путин проинформирует коллег по ШОС о результатах встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в ходе двусторонних встреч на полях саммита.
О развитии ШОС
- Организация последовательно наращивает влияние в решении международных вопросов.
- Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС впечатляют, национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле.
- Принципы ООН, в том числе уважение независимости государств, верны и незыблемы и сегодня.
- Диалог в ШОС помогает заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям.
«
"Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, которое, как условлено, пройдет в ноябре в Москве. Будем рады видеть делегации всех ваших стран, дорогие друзья".
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе Владимир Путин, а также представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.