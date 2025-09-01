https://ria.ru/20250901/putin-2038759265.html

Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС

Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС

Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС

Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Президент заявил о впечатляющих темпах развития организации, а также оценил... РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Президент заявил о впечатляющих темпах развития организации, а также оценил перспективы урегулирования украинского кризиса. Главное — в материале РИА Новости.Об Украине и Западе"Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократного подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России"."Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине".О развитии ШОС"Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, которое, как условлено, пройдет в ноябре в Москве. Будем рады видеть делегации всех ваших стран, дорогие друзья".Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе Владимир Путин, а также представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

