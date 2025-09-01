https://ria.ru/20250901/putin-2038759172.html

Путин рассказал о подходе России к решению украинского кризиса

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Причиной кризиса на Украине стал спровоцированный и поддержанный Западом госпереворот, а также постоянные попытки втянуть постсоветскую республику в НАТО, заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества."Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом", — сказал он.В результате госпереворота в 2014 году в Киеве устранили политическое руководство, которое не поддерживало вступление в Североатлантический блок, добавил Путин.В постоянных попытках Запада втянуть Украину в альянс, которые представляют прямую угрозу безопасности России, он видит вторую причину кризиса. Президент отметил, что ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития.Такая система пришла бы на смену отжившим евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других, подчеркнул Путин. Таких же подходов Москва придерживается и в отношении кризиса вокруг Украины, заключил он.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе Владимир Путин, а также представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

россия, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, украина, евразия, нато