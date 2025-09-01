https://ria.ru/20250901/putin-2038725164.html

Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения

Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения - РИА Новости, 01.09.2025

Путин отметил важность воспитания подрастающего поколения

Самое серьезное внимание в РФ уделяется не только образованию, но и воспитанию подрастающего поколения, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T00:34:00+03:00

2025-09-01T00:34:00+03:00

2025-09-01T00:34:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Самое серьезное внимание в РФ уделяется не только образованию, но и воспитанию подрастающего поколения, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем знаний. Путин в видеообращении поздравил школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей, учеников с Днем Знаний, который отмечается 1 сентября. Президент пообещал, что власти страны будут делать всё, чтобы у всех российских детей, у молодого поколения были "лучшие условия для освоения современных знаний, для дополнительных занятий, творчества, спорта и полезного досуга". "Чтобы каждый ребенок в нашей стране рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком, получал качественное образование и мог выбрать дело по душе, реализовать свой потенциал, служить своему народу. Чтобы наши дети всем сердцем любили Родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество. Потому самое серьезное внимание уделяется сейчас и образованию, и воспитанию подрастающего поколения, всемерной поддержке педагогов, их благородной миссии - совершенствованию учебных программ и инфраструктуры образовательных учреждений", - сказал Путин в поздравлении. Кроме того, глава государства отметил качественные перемены, которые идут на всех уровнях - от детских садов до университетов. Президент подчеркнул, что главная цель изменений - на практике обеспечить "надежный жизненный старт для молодых поколений". "Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям. Всем, кто жадно впитывает знания, постоянно стремится к новому, кто хочет приносить пользу родной стране и добивается этой цели конкретными делами, победами и достижениями. Будущая Россия принадлежит вам, дорогие друзья, всем, кто переступает сегодня порог школы, колледжа или вуза", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250901/putin-2038720503.html

https://ria.ru/20250830/den_znaniy-1969765056.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин