Путин поздравил первоклассников с Днем знаний

00:05 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении учащимся и педагогам в День знаний обратился к первоклассникам. "Особо хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок. Для вас, наши дорогие первоклассники, начинается новая, ответственная и, уверен, увлекательная пора. Время вашего становления и развития, раскрытия способностей и талантов", - сказал президент в своем видеообращении. Путин, обращаясь к первоклассникам, отметил, что им многое предстоит узнать. "Кто-то полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные, естественные науки. Но уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества. И, конечно, нужно будет осваивать, ставить себе на службу технологии цифрового мира, искусственный интеллект, сохраняя свою человеческую индивидуальность, способность свободно и самостоятельно мыслить", - сказал президент. Каждый предмет школьной программы открывает широкие возможности познания нового, отметил Путин. "Но также важно, что в школе вас ждут педагоги, наставники, верные друзья и единомышленники", - добавил глава государства.
Общество, Россия, Владимир Путин, День знаний
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении учащимся и педагогам в День знаний обратился к первоклассникам.
"Особо хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок. Для вас, наши дорогие первоклассники, начинается новая, ответственная и, уверен, увлекательная пора. Время вашего становления и развития, раскрытия способностей и талантов", - сказал президент в своем видеообращении.
Путин, обращаясь к первоклассникам, отметил, что им многое предстоит узнать.
"Кто-то полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные, естественные науки. Но уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества. И, конечно, нужно будет осваивать, ставить себе на службу технологии цифрового мира, искусственный интеллект, сохраняя свою человеческую индивидуальность, способность свободно и самостоятельно мыслить", - сказал президент.
Каждый предмет школьной программы открывает широкие возможности познания нового, отметил Путин.
"Но также важно, что в школе вас ждут педагоги, наставники, верные друзья и единомышленники", - добавил глава государства.
