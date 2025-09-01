https://ria.ru/20250901/putin-2038720838.html
Путин поздравил первоклассников с Днем знаний
Путин поздравил первоклассников с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2025
Путин поздравил первоклассников с Днем знаний
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении учащимся и педагогам в День знаний обратился к первоклассникам.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении учащимся и педагогам в День знаний обратился к первоклассникам. "Особо хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок. Для вас, наши дорогие первоклассники, начинается новая, ответственная и, уверен, увлекательная пора. Время вашего становления и развития, раскрытия способностей и талантов", - сказал президент в своем видеообращении. Путин, обращаясь к первоклассникам, отметил, что им многое предстоит узнать. "Кто-то полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные, естественные науки. Но уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества. И, конечно, нужно будет осваивать, ставить себе на службу технологии цифрового мира, искусственный интеллект, сохраняя свою человеческую индивидуальность, способность свободно и самостоятельно мыслить", - сказал президент. Каждый предмет школьной программы открывает широкие возможности познания нового, отметил Путин. "Но также важно, что в школе вас ждут педагоги, наставники, верные друзья и единомышленники", - добавил глава государства.
россия
Путин в День знаний обратился к первоклассникам
