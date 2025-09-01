https://ria.ru/20250901/putin-2038720838.html

Путин поздравил первоклассников с Днем знаний

Путин поздравил первоклассников с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2025

Путин поздравил первоклассников с Днем знаний

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении учащимся и педагогам в День знаний обратился к первоклассникам. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T00:05:00+03:00

2025-09-01T00:05:00+03:00

2025-09-01T00:05:00+03:00

общество

россия

владимир путин

день знаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383902_0:61:2966:1729_1920x0_80_0_0_0e4cf8fe877608b15b7f44a3387455cc.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении учащимся и педагогам в День знаний обратился к первоклассникам. "Особо хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок. Для вас, наши дорогие первоклассники, начинается новая, ответственная и, уверен, увлекательная пора. Время вашего становления и развития, раскрытия способностей и талантов", - сказал президент в своем видеообращении. Путин, обращаясь к первоклассникам, отметил, что им многое предстоит узнать. "Кто-то полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные, естественные науки. Но уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества. И, конечно, нужно будет осваивать, ставить себе на службу технологии цифрового мира, искусственный интеллект, сохраняя свою человеческую индивидуальность, способность свободно и самостоятельно мыслить", - сказал президент. Каждый предмет школьной программы открывает широкие возможности познания нового, отметил Путин. "Но также важно, что в школе вас ждут педагоги, наставники, верные друзья и единомышленники", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250901/putin-2038720503.html

https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976464602.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, день знаний