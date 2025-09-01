https://ria.ru/20250901/putin-2038720503.html
Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2025
Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днём знаний. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:02:00+03:00
2025-09-01T00:02:00+03:00
2025-09-01T15:31:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038689559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e8aca83f965268342e1abfdb46be44a.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днём знаний. "Дорогие друзья, рад поздравить школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей учеников с Днём знаний", - сказал президент в своем видеообращении. Глава государства отметил, что с этим праздником связана биография каждого, поскольку именно в школе все начинали свой путь ко взрослой жизни. "Хорошо помним чувство радости и волнения, которые испытывали 1 сентября. Вот и сегодня многие российские семьи провожают в школу детей и внуков", - сказал президент. Также Путин отдельно поздравил первоклассников, отметив, что у них начинается новая, ответственная и увлекательная пора. "От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас! С Днём знаний! В добрый путь", - сказал президент.
https://ria.ru/20250831/stipendiya-2038604092.html
https://ria.ru/20250830/den_znaniy-1969765056.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038689559_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3cf1faf4192fb04e402c765475071aba.jpg
"Будущее России принадлежит вам". Путин поздравил учащихся с Днем знаний
"Будущее России принадлежит вам". Путин поздравил учащихся с Днем знаний.
2025-09-01T00:02
true
PT4M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
Путин поздравил российских школьников и педагогов с Днём знаний
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днём знаний.
"Дорогие друзья, рад поздравить школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей учеников с Днём знаний", - сказал президент в своем видеообращении.
Глава государства отметил, что с этим праздником связана биография каждого, поскольку именно в школе все начинали свой путь ко взрослой жизни.
"Хорошо помним чувство радости и волнения, которые испытывали 1 сентября. Вот и сегодня многие российские семьи провожают в школу детей и внуков", - сказал президент.
Также Путин
отдельно поздравил первоклассников, отметив, что у них начинается новая, ответственная и увлекательная пора.
"От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас! С Днём знаний! В добрый путь", - сказал президент.