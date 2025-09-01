Рейтинг@Mail.ru
00:02 01.09.2025 (обновлено: 15:31 01.09.2025)
Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днём знаний. "Дорогие друзья, рад поздравить школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей учеников с Днём знаний", - сказал президент в своем видеообращении. Глава государства отметил, что с этим праздником связана биография каждого, поскольку именно в школе все начинали свой путь ко взрослой жизни. "Хорошо помним чувство радости и волнения, которые испытывали 1 сентября. Вот и сегодня многие российские семьи провожают в школу детей и внуков", - сказал президент. Также Путин отдельно поздравил первоклассников, отметив, что у них начинается новая, ответственная и увлекательная пора. "От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас! С Днём знаний! В добрый путь", - сказал президент.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днём знаний.
"Дорогие друзья, рад поздравить школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей учеников с Днём знаний", - сказал президент в своем видеообращении.
Глава государства отметил, что с этим праздником связана биография каждого, поскольку именно в школе все начинали свой путь ко взрослой жизни.
"Хорошо помним чувство радости и волнения, которые испытывали 1 сентября. Вот и сегодня многие российские семьи провожают в школу детей и внуков", - сказал президент.
Также Путин отдельно поздравил первоклассников, отметив, что у них начинается новая, ответственная и увлекательная пора.
"От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас! С Днём знаний! В добрый путь", - сказал президент.
