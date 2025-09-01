Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об интересе к "Интервидению" со стороны стран ШОС
Культура
 
12:14 01.09.2025 (обновлено: 12:43 01.09.2025)
Путин рассказал об интересе к "Интервидению" со стороны стран ШОС
Президент России Владимир Путин заявил о живом интересе к музыкальному конкурсу "Интервидение", в том числе со стороны стран ШОС.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о живом интересе к музыкальному конкурсу "Интервидение", в том числе со стороны стран ШОС."В Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни - "Интервидение". Этот масштабный проект нацелен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей. Конкурс уже вызвал живой интерес, свое участие уже подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече", - сказал глава государства на заседании в формате "ШОС плюс"Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о живом интересе к музыкальному конкурсу "Интервидение", в том числе со стороны стран ШОС.
Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни - "Интервидение". Этот масштабный проект нацелен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей. Конкурс уже вызвал живой интерес, свое участие уже подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече", - сказал глава государства на заседании в формате "ШОС плюс"
Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Заголовок открываемого материала