Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди поехали на переговоры на одном "Аурусе" - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 01.09.2025 (обновлено: 09:09 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/putin--2038766910.html
Путин и Моди поехали на переговоры на одном "Аурусе"
Путин и Моди поехали на переговоры на одном "Аурусе" - РИА Новости, 01.09.2025
Путин и Моди поехали на переговоры на одном "Аурусе"
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на переговоры в одном "Аурусе", кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T08:30:00+03:00
2025-09-01T09:09:00+03:00
россия
индия
иран
нарендра моди
владимир путин
павел зарубин
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038768264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b3c3b4a06f9d187ce7c94ca2563a22ae.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай)/НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на переговоры в одном "Аурусе", кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Со своей стороны, Моди поделился в соцсети X совместной фотографией."После завершения мероприятий на саммите ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательны", — отметил премьер.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимает участие Владимир Путин. Также у президента запланированы встречи с иностранными лидерами.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250901/putin-2038759265.html
россия
индия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин и Моди садятся в "Аурус"
Путин и Моди садятся в "Аурус"
2025-09-01T08:30
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038768264_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_012f280f94bf6d1b04a0d5f7bd65ce0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, иран, нарендра моди, владимир путин, павел зарубин, шос, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
Россия, Индия, Иран, Нарендра Моди, Владимир Путин, Павел Зарубин, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин и Моди поехали на переговоры на одном "Аурусе"

Путин и Моди поехали на переговоры в Китае на одном "Аурусе"

Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай)/НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на переговоры в одном "Аурусе", кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
Со своей стороны, Моди поделился в соцсети X совместной фотографией.
© РИА НовостиПрезидент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на переговоры в одном "Аурусе"
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на переговоры в одном Аурусе - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на переговоры в одном "Аурусе"
"После завершения мероприятий на саммите ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательны", — отметил премьер.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимает участие Владимир Путин. Также у президента запланированы встречи с иностранными лидерами.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Выступление Путина на заседании Совета глав государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС
07:15
 
РоссияИндияИранНарендра МодиВладимир ПутинПавел ЗарубинШОСВ миреСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала