Путин и Моди поехали на переговоры на одном "Аурусе"

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай)/НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на переговоры в одном "Аурусе", кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Со своей стороны, Моди поделился в соцсети X совместной фотографией."После завершения мероприятий на саммите ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательны", — отметил премьер.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимает участие Владимир Путин. Также у президента запланированы встречи с иностранными лидерами.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

