Пушилин оценил подготовку школьников к новому учебному году
Пушилин оценил подготовку школьников к новому учебному году
2025-09-01T14:51:00+03:00
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости оценил подготовку школьников в республике к новому учебному году. "Молодежь у нас блестящая, несмотря на все сложности и трудности нынешнего момента. Мы видим, что они хотят учиться, они хотят получать знания, они видят себя в республике, они связывают себя с республикой... и этому есть подтверждение. Видим их участие в множестве тех проектов, в множестве тех направлениях, участие вместе с теми организациями, которые сейчас присутствуют в стране", - сказал Пушилин. Он добавил, что на сегодняшний день имеются все возможности для развития, в том числе с помощью грантовой поддержки, которая направлена на молодежь ДНР, с учетом тех возможностей, что предоставляет Россия ДНР как своему субъекту.
