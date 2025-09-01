Рейтинг@Mail.ru
Пушилин оценил подготовку школьников к новому учебному году - РИА Новости, 01.09.2025
14:51 01.09.2025
Пушилин оценил подготовку школьников к новому учебному году
Глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости оценил подготовку школьников в республике к новому учебному году.
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
образование
общество
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости оценил подготовку школьников в республике к новому учебному году. "Молодежь у нас блестящая, несмотря на все сложности и трудности нынешнего момента. Мы видим, что они хотят учиться, они хотят получать знания, они видят себя в республике, они связывают себя с республикой... и этому есть подтверждение. Видим их участие в множестве тех проектов, в множестве тех направлениях, участие вместе с теми организациями, которые сейчас присутствуют в стране", - сказал Пушилин. Он добавил, что на сегодняшний день имеются все возможности для развития, в том числе с помощью грантовой поддержки, которая направлена на молодежь ДНР, с учетом тех возможностей, что предоставляет Россия ДНР как своему субъекту.
донецкая народная республика, россия, денис пушилин, образование, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Образование, Общество
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости оценил подготовку школьников в республике к новому учебному году.
"Молодежь у нас блестящая, несмотря на все сложности и трудности нынешнего момента. Мы видим, что они хотят учиться, они хотят получать знания, они видят себя в республике, они связывают себя с республикой... и этому есть подтверждение. Видим их участие в множестве тех проектов, в множестве тех направлениях, участие вместе с теми организациями, которые сейчас присутствуют в стране", - сказал Пушилин.
Он добавил, что на сегодняшний день имеются все возможности для развития, в том числе с помощью грантовой поддержки, которая направлена на молодежь ДНР, с учетом тех возможностей, что предоставляет Россия ДНР как своему субъекту.
