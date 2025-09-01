https://ria.ru/20250901/proisshestviya-2038847804.html

Стала известна причина смерти школьницы под Ульяновском

Стала известна причина смерти школьницы под Ульяновском

Остановка кардиостимулятора стала причиной смерти школьницы, которой стало плохо во время линейки в лицее в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2025

САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Остановка кардиостимулятора стала причиной смерти школьницы, которой стало плохо во время линейки в лицее в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "(Произошла - ред.) остановка кардиостимулятора", - сказал собеседник агентства, комментируя причину смерти девочки. Ранее в региональном СУСК России сообщили, что 1 сентября во время линейки в Октябрьском сельском лицее одной из учениц 2012 года рождения стало плохо. Ее госпитализировали в больницу, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка умерла. Следователи выехали на место происшествия, организована доследственная проверка. Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку в связи со смертью ребенка-инвалида. Сотрудники надзорного ведомства проверяют соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей.

