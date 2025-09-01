Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина смерти школьницы под Ульяновском - РИА Новости, 01.09.2025
14:00 01.09.2025
Стала известна причина смерти школьницы под Ульяновском
Стала известна причина смерти школьницы под Ульяновском - РИА Новости, 01.09.2025
Стала известна причина смерти школьницы под Ульяновском
Остановка кардиостимулятора стала причиной смерти школьницы, которой стало плохо во время линейки в лицее в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2025
САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Остановка кардиостимулятора стала причиной смерти школьницы, которой стало плохо во время линейки в лицее в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "(Произошла - ред.) остановка кардиостимулятора", - сказал собеседник агентства, комментируя причину смерти девочки. Ранее в региональном СУСК России сообщили, что 1 сентября во время линейки в Октябрьском сельском лицее одной из учениц 2012 года рождения стало плохо. Ее госпитализировали в больницу, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка умерла. Следователи выехали на место происшествия, организована доследственная проверка. Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку в связи со смертью ребенка-инвалида. Сотрудники надзорного ведомства проверяют соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей.
Ульяновская область, Россия, Происшествия
Стала известна причина смерти школьницы под Ульяновском

Причиной смерти школьницы под Ульяновском стала остановка кардиостимулятора

САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Остановка кардиостимулятора стала причиной смерти школьницы, которой стало плохо во время линейки в лицее в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"(Произошла - ред.) остановка кардиостимулятора", - сказал собеседник агентства, комментируя причину смерти девочки.
Ранее в региональном СУСК России сообщили, что 1 сентября во время линейки в Октябрьском сельском лицее одной из учениц 2012 года рождения стало плохо. Ее госпитализировали в больницу, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка умерла. Следователи выехали на место происшествия, организована доследственная проверка.
Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку в связи со смертью ребенка-инвалида. Сотрудники надзорного ведомства проверяют соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей.
