В Москве вынесли приговоры трем участникам аферы с госконтрактами

В Москве вынесли приговоры трем участникам аферы с госконтрактами - РИА Новости, 01.09.2025

В Москве вынесли приговоры трем участникам аферы с госконтрактами

Замоскворецкий районный суд приговорил к срокам от 6 до 8,5 лет лишения свободы трех участников мошенничества с государственными контрактами более чем на 400... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T17:51:00+03:00

2025-09-01T17:51:00+03:00

2025-09-01T17:51:00+03:00

москва

россия

сергей лукьянов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Замоскворецкий районный суд приговорил к срокам от 6 до 8,5 лет лишения свободы трех участников мошенничества с государственными контрактами более чем на 400 миллионов рублей, сообщает прокуратура Москвы. "Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор в отношении теперь уже бывших заместителя генерального директора акционерного общества 45-летнего Романа Ивашкина, начальника отдела исследовательской деятельности этой же организации 38-летнего Сергея Лукьянова и генерального директора коммерческой компании 35-летней Екатерины Петелиной... Суд приговорил Ивашкина к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, Лукьянова к 8 годам лишения свободы", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Петелину суд приговорил к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с применением отсрочки исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет. Осужденные Ивашкин и Лукьянов были взяты под стражу в зале суда. Уточняется, что все они были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Как было установлено в суде, заместитель гендиректора АО "Транснефть-Диаскан" Ивашкин, с начальником отдела исследовательской деятельности Лукьяновым, гендиректором ООО "ЗИО-Поларис" Петелиной и иными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) с июля 2017 по октябрь 2018 года обеспечили победу компании Петелиной на закупках и заключение четырех договоров. Их предметом стали работы по завышенной стоимости – более чем на 229 миллионов рублей. Кроме того, с октября 2017 по май 2019 года Ивашкин, Лукьянов, Петелина, осознавая, что обязательства исполнены не будут, заключили с коммерческой компанией договор на поставку оборудования в два этапа, в том числе моноблока с рентгеновской трубкой стоимостью более 159 миллионов рублей. Для придания видимости выполнения работ они подписали акт входного контроля и товарную накладную о поставке оборудования. С февраля по июнь 2018 года сообщники обеспечили заключение договора на определение дефектов в поперечных и продольных трубных швах образцов с использованием рентгеноскопического компьютерного томографа на сумму более 15 миллионов рублей, предоставив документы, послужившие основанием для перечисления денежных средств в указанной сумме. При этом цена была необоснованно завышена, в результате чего причинен имущественный вред. Как отметили в прокуратуре, гражданские иски представителей потерпевших направлены для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

москва

россия

2025

