Президент Румынии лично одобрил запрет на въезд для мэра Кишинева
13:28 01.09.2025 (обновлено: 13:53 01.09.2025)
Президент Румынии лично одобрил запрет на въезд для мэра Кишинева
Президент Румынии лично одобрил запрет на въезд для мэра Кишинева - РИА Новости, 01.09.2025
Президент Румынии лично одобрил запрет на въезд для мэра Кишинева
Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что лично принял решение о запрете на въезд для мэра Кишинева и лидера оппозиционного блока "Альтернатива" Иона Чебана,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:28:00+03:00
2025-09-01T13:53:00+03:00
КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что лично принял решение о запрете на въезд для мэра Кишинева и лидера оппозиционного блока "Альтернатива" Иона Чебана, который, по утверждению Бухареста, представляет угрозу безопасности для румынского государства. МИД Румынии в июле сообщил, что запретил въезд в страну Чебану на пять лет по соображениям национальной безопасности. Мэр молдавской столицы считает, что это решение стало результатом сговора между властями Молдавии и Румынии. Чебан обжаловал в суде Бухареста свой запрет на въезд в ЕС. "Это вопрос безопасности, и большего я сказать не могу, я был проинформирован по вопросу перед тем, как принять это решение. Это вопрос безопасности и в отношении двух других граждан (Дан не уточнил их имени - ред.). Это было решение румынского государства, основанное на фактах", - заявил Дан в эфире телеканала Pro TV. Он напомнил, что был мэром Бухареста с 2020 по 2025 год, в это время Чебан приезжал в столицу Румынии и хотел встретиться. "Я, как мэр Бухареста, поддерживал официальные контакты со спецслужбами и министерством иностранных дел, мне советовали его (Чебана - ред.) не принимать, и я этого не делал по тем же причинам, которые сейчас привели к запрету на въезд", - отметил Дан. В августе Дан на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что вопрос запрета на въезд Чебана не обсуждался на заседаниях Высшего совета безопасности, однако существуют иные механизмы, которые может использовать румынское государство, если чувствует угрозу национальной безопасности. Чебан, возглавляющий Кишинев с 2019 года, начинал политическую карьеру в Партии коммунистов Молдавии. Затем он перешел в Партию социалистов. В 2021 году Чебан покинул социалистов и создал в 2022 году собственный политический проект "Национальное альтернативное движение", которое вошло в оппозиционный блок "Альтернатива". Наряду с экс-генеральным прокурором Александром Стояногло и бывшим советником третьего президента Молдавии Владимира Воронина Марком Ткачуком, Чебан является одним из лидеров этого политобъединения.
Президент Румынии лично одобрил запрет на въезд для мэра Кишинева

Дан лично одобрил запрет въезда мэру Кишинева Чебану в Румынию

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что лично принял решение о запрете на въезд для мэра Кишинева и лидера оппозиционного блока "Альтернатива" Иона Чебана, который, по утверждению Бухареста, представляет угрозу безопасности для румынского государства.
МИД Румынии в июле сообщил, что запретил въезд в страну Чебану на пять лет по соображениям национальной безопасности. Мэр молдавской столицы считает, что это решение стало результатом сговора между властями Молдавии и Румынии. Чебан обжаловал в суде Бухареста свой запрет на въезд в ЕС.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Правозащитники обвинили правящую партию в Молдавии в злоупотреблениях
29 августа, 15:17
"Это вопрос безопасности, и большего я сказать не могу, я был проинформирован по вопросу перед тем, как принять это решение. Это вопрос безопасности и в отношении двух других граждан (Дан не уточнил их имени - ред.). Это было решение румынского государства, основанное на фактах", - заявил Дан в эфире телеканала Pro TV.
Он напомнил, что был мэром Бухареста с 2020 по 2025 год, в это время Чебан приезжал в столицу Румынии и хотел встретиться.
"Я, как мэр Бухареста, поддерживал официальные контакты со спецслужбами и министерством иностранных дел, мне советовали его (Чебана - ред.) не принимать, и я этого не делал по тем же причинам, которые сейчас привели к запрету на въезд", - отметил Дан.
В августе Дан на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что вопрос запрета на въезд Чебана не обсуждался на заседаниях Высшего совета безопасности, однако существуют иные механизмы, которые может использовать румынское государство, если чувствует угрозу национальной безопасности.
Чебан, возглавляющий Кишинев с 2019 года, начинал политическую карьеру в Партии коммунистов Молдавии. Затем он перешел в Партию социалистов. В 2021 году Чебан покинул социалистов и создал в 2022 году собственный политический проект "Национальное альтернативное движение", которое вошло в оппозиционный блок "Альтернатива". Наряду с экс-генеральным прокурором Александром Стояногло и бывшим советником третьего президента Молдавии Владимира Воронина Марком Ткачуком, Чебан является одним из лидеров этого политобъединения.
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Шор предложил Молдавии альтернативу "еврорабству"
28 августа, 20:00
 
