https://ria.ru/20250901/poshliny-2038830147.html

Эксперт рассказал о рисках для экономики США от политики пошлин Трампа

Эксперт рассказал о рисках для экономики США от политики пошлин Трампа - РИА Новости, 01.09.2025

Эксперт рассказал о рисках для экономики США от политики пошлин Трампа

Политика пошлин американского лидера Дональда Трампа в краткосрочной перспективе принесет дополнительные средства в американскую экономику, но в дальнейшем... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T12:45:00+03:00

2025-09-01T12:45:00+03:00

2025-09-01T12:45:00+03:00

саммит шос в китае в 2025 году

в мире

сша

россия

китай

дональд трамп

алексей мартынов (политолог)

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_e612c94ed76d0e687e418961b0d40426.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Политика пошлин американского лидера Дональда Трампа в краткосрочной перспективе принесет дополнительные средства в американскую экономику, но в дальнейшем может привести к спаду объемов торговли, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В понедельник Трамп заявил, что США во многом станут страной третьего мира, если введенные им пошлины будут отменены судом. "Действительно, в результате пошлин дополнительные деньги разово прямо здесь и сейчас получит американский бюджет, но это только разово, в краткосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе совершенно точно это дает обратный эффект… В среднесрочной перспективе это ведет к тому, что снижаются соответствующие (торговые – ред.) обороты. Страны просто начинают сокращать товарооборот со слишком дорогими Соединенными Штатами", - полагает собеседник агентства. По словам эксперта, США уже прибегали к политике введения пошлин, и тогда это привело к экономическому спаду. Как подчеркивает Мартынов, в современном мире существует много альтернативных возможностей для торговли помимо США, включая БРИКС и ШОС. "Внимание всего мира приковано к Китаю, где проходит саммит ШОС", - отметил он. Апелляционный суд США 30 августа постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.

https://ria.ru/20250901/tramp-2038750517.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саммит шос в китае в 2025 году, в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, алексей мартынов (политолог), брикс, введение трампом пошлин на импорт