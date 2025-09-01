https://ria.ru/20250901/posadka-2038799471.html

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курилах

2025-09-01T10:57:00+03:00

происшествия

итуруп

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен – РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на курильском острове Итуруп, в происшествии никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Сахалинской области. "Инцидент произошел в пятницу, 29 августа. В происшествии никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась", - рассказала собеседница агентства. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, в настоящее время на месте работает комиссия, которая установит причины жесткой посадки.

