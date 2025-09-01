Рейтинг@Mail.ru
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курилах - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/posadka-2038799471.html
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курилах
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курилах - РИА Новости, 01.09.2025
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курилах
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на курильском острове Итуруп, в происшествии никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:57:00+03:00
2025-09-01T10:57:00+03:00
происшествия
итуруп
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132872/85/1328728574_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc094e848ffde8b90108e0d4b10d943a.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен – РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на курильском острове Итуруп, в происшествии никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Сахалинской области. "Инцидент произошел в пятницу, 29 августа. В происшествии никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась", - рассказала собеседница агентства. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, в настоящее время на месте работает комиссия, которая установит причины жесткой посадки.
https://ria.ru/20250830/samolet-2038485593.html
итуруп
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132872/85/1328728574_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_92d2846c2e270ae17849a6259cb51d5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, итуруп, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Итуруп, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курилах

На Курилах вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, никто не пострадал

© Flickr / Pavel KazachkovВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Flickr / Pavel Kazachkov
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен – РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на курильском острове Итуруп, в происшествии никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Сахалинской области.
"Инцидент произошел в пятницу, 29 августа. В происшествии никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась", - рассказала собеседница агентства.
По информации пресс-службы регионального главка МЧС, в настоящее время на месте работает комиссия, которая установит причины жесткой посадки.
Последствия жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
30 августа, 12:12
 
ПроисшествияИтурупСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала