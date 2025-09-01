Анатолий Попов: российские компании теряют интерес к кредитам в валюте

https://ria.ru/20250901/popov-2038767909.html

Корпоративное кредитование во втором полугодии может перейти от стагнации к устойчивому росту, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. В интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) он рассказал, как ситуация с кредитованием повлияла на бизнес крупнейшего российского банка и всего сектора, насколько изменился объем валютных кредитов, почему расчет интерес ко вкладам в индийских рупиях, и какое количество IPO стоит ожидать на рынке до конца 2025 года. Беседовала Яна Чурочкина.РИА Новости выступает информационным партнером ВЭФ-2025.— Как охлаждение корпоративного кредитования скажется на прибыли Сбербанка в 2025 году?— Во втором квартале 2025 года корпоративный кредитный портфель банка вырос на 2,2% в реальном выражении и достиг 27,9 триллиона рублей. Наибольший спрос на кредитование мы наблюдаем от крупных застройщиков жилья и нефтегазового сектора. С учетом сохраняющихся высоких процентных ставок и умеренного роста ВВП мы пересмотрели прогноз: теперь ожидаем рост корпоративного кредитования на 7-9% в 2025 году. В то же время мы рассчитываем, что чистая прибыль банка в этом году будет выше, чем в 2024 году.— Как повлияет на корпоративный банкинг в целом ситуация с кредитованием на рынке?— Рынок корпоративного кредитования продолжает расти, но темпы драматично замедлились. С начала года корпоративный кредитный портфель банков вырос на 1% (по данным на 1 августа 2025 года). Эта динамика объясняется высокой ключевой ставкой и тем, что в прошлом году компании в силу геополитической турбулентности активно замещали внешний долг внутренними заимствованиями, в том числе банковскими кредитами.Такая ситуация сильнее всего сказалась на инвестиционном кредитовании. Снижение ключевой ставки пока не улучшило картину: заемные средства все еще дороги. Объем сделок в стадии рассмотрения — минимальный за три года. Клиенты не спешат запускать новые инвестпрограммы и в основном берут кредиты на текущую деятельность. Разработка инвестиционных кредитов — ниже уровня конца третьего квартала прошлого года почти на треть.Из-за высоких ставок компании постепенно замещают кредиты облигациями. За первое полугодие 2025 года кредитный портфель банковского сектора вырос на 1,6 триллиона рублей (за вычетом курсовой переоценки), а облигационный долг корпоративного сектора — на 3,1 триллиона рублей. По нашим оценкам, 500 миллиардов рублей из этих 3,1 триллиона рублей купили банки. Остальное приобрели небанковские компании и физлица.Но есть и первые признаки оживления. После снижения ставки с 21% до 20% в июне рынок вырос на 0,5% к маю. В июле ставка снизилась до 18%. Если тренд на смягчение денежно-кредитной политики продолжится, кредитование автоматически станет доступным для бизнеса, а рынок покажет восстановление. А этом случае во втором полугодии корпоративное кредитование может перейти от стагнации к устойчивому росту.— Какова доля кредитов в валюте дружественных и недружественных стран в корпоративном кредитном портфеле "Сбера"?— Мы видим эффективность усилий ЦБ по девалютизации — наблюдаем среди наших клиентов рост интереса именно к рублевым привлечениям. При этом есть клиенты, по-прежнему заинтересованные в валютных кредитах, но это прежде всего валюты дружественных стран. Динамика доли дружественных валют в корпоративном портфеле остается положительной, на текущий момент составляет примерно 53,5% валютного баланса. Касательно активов в валютах из недружественных стран — это, можно сказать, историческое наследие, мы не наращиваем кредитный портфель в таких валютах.— Как изменилась доля кредитов компаниям по плавающей ставке в Сбербанке по сравнению с прошлым годом?— В период высокой ключевой ставки корпоративные клиенты все чаще выбирают плавающие ставки, потому что такие кредиты позволяют бизнесу гибко реагировать на изменения рыночных условий. Их доля в нашем портфеле выросла с 71% до 74% за год. В то же время мы ожидаем изменение тренда в сторону роста доли кредитов по фиксированным ставкам, так как они снижаются вслед за ключевой.— Как изменился объем средств на депозитах у бизнеса в Сбербанке за восемь месяцев 2025 года по сравнению с прошлым годом?— Объем средств на депозитах юридических лиц в этом году претерпевает изменения, которые отражают динамику экономической активности и предпочтения инвесторов. Пик объема привлечения корпоративных депозитов пришелся на конец прошлого — начало этого года, сейчас наблюдается незначительный переток средств из депозитов в другие инструменты. По итогам второго квартала объем средств юридических лиц на счетах в банке составил 16,4 триллиона рублей.— Выгодно ли сейчас бизнесу еще хранить деньги на депозитах? Какие инвестиционные инструменты будут востребованы после того, как ставки по депозитам пойдут вниз и будут не такими привлекательными?— Депозиты — наименее рискованный и наиболее предсказуемый инструмент, особенно на коротком горизонте. Думаю, что оптимальна сбалансированная стратегия, которая сочетает безопасность депозитов с возможностями для активного инвестирования.В период высоких ставок логично зафиксировать привлекательную доходность на длительный срок — например, купив облигации через брокерский счет. Еще один вариант для инвестирования — ЦФА, цифровой финансовый актив. Технология позволяет оцифровать права на практически любой актив: от какао и битума до ЦФА с привязкой к криптовалюте и включить его в инвестиционные стратегии.— Сбербанк запустил депозиты в индийских рупиях для юрлиц, пользуется ли популярностью этот вид вкладов?— Да, мы видим интерес как у компаний, работающих с Индией, так и среди клиентов, стремящихся на фоне крепкого рубля и постепенно снижающейся ключевой ставки хеджировать свои валютные риски. С начала года число клиентов, открывших такие вклады, удвоилось. Мы связываем это с тем, что сейчас по нему доступна самая высокая ставка среди всех иностранных валют в размере 6,75%. На востребованность таких депозитов также влияют динамичное развитие торгово-экономических отношений с Индией и активное использование этой валюты в качестве инструмента диверсификации вложений.— Как изменился объем расчетов в нацвалютах России с Индией по сравнению с прошлым годом? Пользуются ли популярностью переводы в Индию у корпоративных клиентов, какой объем они составляют от общих переводов заграницу?— Это перспективное направление. Объем расчетов в рупиях за первое полугодие 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Переводы в рупиях через наш банк составляют 25% общего объема переводов за границу. Учитывая высокую востребованность, мы сделали бесплатными переводы с рупийных счетов в Индию, а корпоративные клиенты могут бесплатно открывать расчетные счета в рупиях.— Планируется ли объединение платежных систем с Индией, на примере объединения России и Ирана? Рассматривается ли вопрос о том, что в Индии можно будет платить российскими картами?— Этот вопрос решается на уровне правительств двух стран. Мы со своей стороны проводим большую работу, чтобы сделать переводы между Россией и Индией быстрыми, удобными и безопасными. Уже сейчас трудовые мигранты из Индии могут переводить средства из РФ в свою страну по номеру счета, а индийские студенты — оплачивать обучение в российских вузах. Также мы прорабатываем системы безналичной оплаты для туристов двух стран.— Как повлияет на предприятия малого и среднего бизнеса в целом ситуация с кредитованием на рынке?— Российские бизнесмены умеют находить точки роста даже в непростых условиях, что очень важно. По данным нашего ежеквартального исследования, которое мы проводим совместно с Минэкономразвития и фондом "Общественное мнение", каждый пятый предприниматель готовится к росту, а это хороший сигнал для экономики.Особенно оптимистично настроены молодые предприниматели 18-39 лет: почти каждый третий планирует расширять бизнес. Доля тех, кто ожидает стабильности в ближайший год, выросла с 36% до 42%. В целом, во втором квартале этого года 54% предпринимателей малого бизнеса оценили свое финансовое положение как удовлетворительное.— Как вы считаете, достаточно ли жесткости ДКП, которую достиг Банк России благодаря своей кредитной политике? Продолжится ли цикл снижения ставки, какой она может быть, к концу года?— Текущий уровень ставки — 18% — на наш взгляд, все еще довольно высок. Реальная ставка за вычетом инфляции сегодня близка к историческим максимумам. Мы видим признаки продолжающегося охлаждения экономики. Текущие темпы роста кредитования и денежной массы с начала года пока что даже чуть ниже среднего за первое полугодие 2017-2019 годов, когда наблюдалась устойчиво низкая инфляция. Поэтому считаем, что маневр для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется. По оценкам наших аналитиков, на заседании 12 сентября ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов до 16%, а на конец года она может составить 15%.— Прорабатывает ли Сбербанк сейчас выход на IPO новых компаний? Сколько IPO в этом году уже состоялось, и какова динамика по сравнению с прошлым годом?— В период высокой ключевой ставки активность на российском рынке IPO снизилась — в этом году не было закрыто ни одной сделки, хотя за сравнимый период 2024 года состоялось девять IPO.После начала цикла смягчения денежно-кредитной политики мы видим, что все больше инвесторов обращает внимание на рынок акций, что скоро приведет к его восстановлению и, как следствие, к росту количества первичных размещений. У нас есть отложенный спрос со стороны эмитентов, часть из которых начинали готовить свои IPO заранее.Сейчас Сбер прорабатывает выход на IPO более 10 компаний, из которых примерно половина ожидается во второй половине 2025 года. С учетом трендов на рынках мы считаем, что такое количество сделок является реалистичным сценарием.

