В Польше рассказали о числе депортированных украинцев с начала года
В Польше рассказали о числе депортированных украинцев с начала года - РИА Новости, 01.09.2025
В Польше рассказали о числе депортированных украинцев с начала года
Более тысячи граждан Украины депортированы из Польши с начала текущего года, заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский
ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Более тысячи граждан Украины депортированы из Польши с начала текущего года, заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в эфире радиостанции RadioZet. "В конце прошлой недели это было, например, 15 человек, которые нарушали польское законодательство. С начала года – это более тысячи человек, которые по причине того, что нарушают польское законодательство, по причине того, что не ведут себя в Польше так как гости, должны были покинуть Польшу", - сказал Кервиньский. "Поляки – это фантастический народ, который помогает украинцам. Украинцы могут здесь чувствовать себя как гости. Но при условии, что будут уважать наши правила и наши законы", - добавил он. На прошлой неделе Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, виновных в различных преступлениях и правонарушениях. В пятницу сообщалось, что польская полиция задержала гражданина Украины, угрожавшего поджогами в связи с отменой соцвыплат для неработающих украинцев. Он был депортирован до конца недели.
