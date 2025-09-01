Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о рисках для Польши остаться без топлива в случае конфликта - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/polsha-2038765648.html
СМИ рассказали о рисках для Польши остаться без топлива в случае конфликта
СМИ рассказали о рисках для Польши остаться без топлива в случае конфликта - РИА Новости, 01.09.2025
СМИ рассказали о рисках для Польши остаться без топлива в случае конфликта
В случае конфликта Польша может остаться без топлива для своих вооружённых сил, так как после 26 лет членства в НАТО страна до сих пор не охвачена сетью военных РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T08:17:00+03:00
2025-09-01T08:17:00+03:00
в мире
польша
россия
москва
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddf2d233041f683eb26c245bbbe6d2f8.jpg
ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. В случае конфликта Польша может остаться без топлива для своих вооружённых сил, так как после 26 лет членства в НАТО страна до сих пор не охвачена сетью военных трубопроводов (CEPS), сообщает в понедельник издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP). По данным газеты, существующая система снабжения топливом военных в Польше быстро окажется неэффективной в случае конфликта. DGP подчёркивает, что, по данным Центра восточных исследований, "снабжение всего центральноевропейского театра военных действий исключительно железнодорожными и автомобильными цистернами может быстро привести к дефициту цистерн", а также негативно скажется на пропускной способности автомобильных и железнодорожных путей. Издание отмечает, что переговоры о включении Польши в военную систему снабжения топливом ведутся с 2014 года. "К настоящему времени завершено исследование для этой инвестиции, стоимость которой для Восточной Европы оценивается в 21 миллиард евро. Однако пока неясно, кто будет её финансировать", — говорится в статье. Как подчеркивает DGP, Польша и страны региона хотят получить доступ к общему бюджету НАТО и пользоваться средствами ЕС, однако страны Южной Европы не хотят соглашаться на это. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250901/navrotskij-2038756940.html
польша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_51b0d3479b7971417b206f8e2b0460f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, москва, нато, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Москва, НАТО, Евросоюз
СМИ рассказали о рисках для Польши остаться без топлива в случае конфликта

DGP: Польша рискует остаться без топлива в случае военного конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. В случае конфликта Польша может остаться без топлива для своих вооружённых сил, так как после 26 лет членства в НАТО страна до сих пор не охвачена сетью военных трубопроводов (CEPS), сообщает в понедельник издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP).
По данным газеты, существующая система снабжения топливом военных в Польше быстро окажется неэффективной в случае конфликта. DGP подчёркивает, что, по данным Центра восточных исследований, "снабжение всего центральноевропейского театра военных действий исключительно железнодорожными и автомобильными цистернами может быстро привести к дефициту цистерн", а также негативно скажется на пропускной способности автомобильных и железнодорожных путей.
Издание отмечает, что переговоры о включении Польши в военную систему снабжения топливом ведутся с 2014 года. "К настоящему времени завершено исследование для этой инвестиции, стоимость которой для Восточной Европы оценивается в 21 миллиард евро. Однако пока неясно, кто будет её финансировать", — говорится в статье.
Как подчеркивает DGP, Польша и страны региона хотят получить доступ к общему бюджету НАТО и пользоваться средствами ЕС, однако страны Южной Европы не хотят соглашаться на это.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации
07:04
 
В миреПольшаРоссияМоскваНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала