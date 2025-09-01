https://ria.ru/20250901/podkast-2038770915.html

Киселев назвал цель подкаста "Война на Востоке"

Киселев назвал цель подкаста "Война на Востоке" - РИА Новости, 01.09.2025

Киселев назвал цель подкаста "Война на Востоке"

Цель подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке" — сохранение исторической памяти о подвиге советского народа и его роли в завершении Второй мировой... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T09:09:00+03:00

2025-09-01T09:09:00+03:00

2025-09-01T10:07:00+03:00

россия

китай

япония

дмитрий киселев

владимир путин

мтс

российское военно-историческое общество (рвио)

освобождение. мир народам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038775311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d8a630d50ab7fd4526c5d4524a3ef58.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Цель подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке" — сохранение исторической памяти о подвиге советского народа и его роли в завершении Второй мировой войны, сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Многие годы японская империя бесчинствовала на Дальнем Востоке. Жертвами ее агрессии стали миллионы жителей Китая и Кореи, русские, монголы, представители других народов. На население оккупированных территорий обрушилось абсолютное зло. Бесчеловечные опыты в лабораториях "Отряда 731", массовые убийства, пытки и насилие со стороны японских военных. Именно этому злу положил конец Советский Союз. Именно победе Советского Союза над Японией посвящен проект "Война на Востоке", в создании которого приняли участие Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа. Целью нашего видеоподкаста является сохранение исторической памяти о подвиге нашего народа, о его великой роли в завершении Второй мировой войны, о его Победе над абсолютным злом", — сказал он во вступительной речи к подкасту. Он напомнил, что в этом году Россия отмечает 80-летие Победы и чтит память героев, отдавших жизни за свободу Родины. События Великой Отечественной войны оставили глубокий след в истории почти каждой семьи, но в те годы шли боевые действия и в других регионах мира — не менее ожесточенная война велась на Востоке, где советские воины поставили победоносную точку в сентябре 1945 года, добавил Киселев. "Подвиг нашего народа не может быть предан забвению. Надеюсь, что наш проект внесет свою лепту в сохранение памяти о нем", — заключил он. Специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа стартовал 1 сентября. Он приурочен к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны и визиту Владимира Путина в Китай. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте России на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.

https://ria.ru/20250602/radioveschanie-2020374763.html

https://ria.ru/20250428/pobedy-2013769515.html

россия

китай

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Киселев о подкасте "Война на Востоке" Сегодня стартовал спецпроект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа - подкаст "Война на Востоке". Проект приурочен к завершению Второй Мировой войны и визиту Путина в Китай. "Целью нашего видеоподкаста является сохранение исторической памяти о подвиге нашего народа, о его великой роли в завершении Второй мировой войны, о его Победе над абсолютным злом", - сообщил гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте России на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества. 2025-09-01T09:09 true PT1M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, япония, дмитрий киселев, владимир путин, мтс, российское военно-историческое общество (рвио), освобождение. мир народам, новости агентства