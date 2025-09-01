https://ria.ru/20250901/podkast-2038770915.html
Киселев назвал цель подкаста "Война на Востоке"
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Цель подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке" — сохранение исторической памяти о подвиге советского народа и его роли в завершении Второй мировой войны, сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Многие годы японская империя бесчинствовала на Дальнем Востоке. Жертвами ее агрессии стали миллионы жителей Китая и Кореи, русские, монголы, представители других народов. На население оккупированных территорий обрушилось абсолютное зло. Бесчеловечные опыты в лабораториях "Отряда 731", массовые убийства, пытки и насилие со стороны японских военных. Именно этому злу положил конец Советский Союз. Именно победе Советского Союза над Японией посвящен проект "Война на Востоке", в создании которого приняли участие Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа. Целью нашего видеоподкаста является сохранение исторической памяти о подвиге нашего народа, о его великой роли в завершении Второй мировой войны, о его Победе над абсолютным злом", — сказал он во вступительной речи к подкасту. Он напомнил, что в этом году Россия отмечает 80-летие Победы и чтит память героев, отдавших жизни за свободу Родины. События Великой Отечественной войны оставили глубокий след в истории почти каждой семьи, но в те годы шли боевые действия и в других регионах мира — не менее ожесточенная война велась на Востоке, где советские воины поставили победоносную точку в сентябре 1945 года, добавил Киселев. "Подвиг нашего народа не может быть предан забвению. Надеюсь, что наш проект внесет свою лепту в сохранение памяти о нем", — заключил он. Специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа стартовал 1 сентября. Он приурочен к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны и визиту Владимира Путина в Китай. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте России на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.
Сегодня стартовал спецпроект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа - подкаст "Война на Востоке". Проект приурочен к завершению Второй Мировой войны и визиту Путина в Китай. "Целью нашего видеоподкаста является сохранение исторической памяти о подвиге нашего народа, о его великой роли в завершении Второй мировой войны, о его Победе над абсолютным злом", - сообщил гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте России на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.
