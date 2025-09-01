Рейтинг@Mail.ru
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца подаст в суд на организаторов - РИА Новости, 01.09.2025
18:02 01.09.2025 (обновлено: 19:11 01.09.2025)
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца подаст в суд на организаторов
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Родственники пропавшего участника соревнований в проливе Босфор, российского пловца Николая Свечникова намерены подать иск против организаторов заплыва, сообщила РИА Новости родственница россиянина Алена Караман.Поиски российского пловца, пропавшего во время заплыва в Стамбуле, продолжаются в понедельник, но безрезультатно, сообщил ранее агентству пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа."Да, родственники хотят подать иск, решают это с адвокатом", — сказала Караман.Организатором заплыва выступает Национальный олимпийский комитет Турции.Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов.В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор.Ученики Свечникова рассказали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее агентству пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции.Генеральное консульство в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова. Местные экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Организаторы заплыва заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, и утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.
стамбул, турция, в мире
Стамбул, Турция, В мире
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца подаст в суд на организаторов

Семья пропавшего в Стамбуле пловца подаст в суд на организаторов заплыва

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Родственники пропавшего участника соревнований в проливе Босфор, российского пловца Николая Свечникова намерены подать иск против организаторов заплыва, сообщила РИА Новости родственница россиянина Алена Караман.
Поиски российского пловца, пропавшего во время заплыва в Стамбуле, продолжаются в понедельник, но безрезультатно, сообщил ранее агентству пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа.
"Никаких следов": в Турции продолжаются поиски российского пловца
12:35
"Да, родственники хотят подать иск, решают это с адвокатом", — сказала Караман.
Организатором заплыва выступает Национальный олимпийский комитет Турции.
Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов.
В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор.
Ученики Свечникова рассказали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее агентству пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции.
Генеральное консульство в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова. Местные экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Организаторы заплыва заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, и утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.
Полиция не вернула родственникам пропавшего Свечникова его вещи
14:33
 
СтамбулТурцияВ мире
 
 
