https://ria.ru/20250901/plovets-2038917679.html
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца подаст в суд на организаторов
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца подаст в суд на организаторов - РИА Новости, 01.09.2025
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца подаст в суд на организаторов
Родственники пропавшего участника соревнований в проливе Босфор, российского пловца Николая Свечникова намерены подать иск против организаторов заплыва,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T18:02:00+03:00
2025-09-01T18:02:00+03:00
2025-09-01T19:11:00+03:00
стамбул
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:20:1080:628_1920x0_80_0_0_f0002093f7cbeae55b7e02eb40d5a212.png
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Родственники пропавшего участника соревнований в проливе Босфор, российского пловца Николая Свечникова намерены подать иск против организаторов заплыва, сообщила РИА Новости родственница россиянина Алена Караман.Поиски российского пловца, пропавшего во время заплыва в Стамбуле, продолжаются в понедельник, но безрезультатно, сообщил ранее агентству пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа."Да, родственники хотят подать иск, решают это с адвокатом", — сказала Караман.Организатором заплыва выступает Национальный олимпийский комитет Турции.Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов.В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор.Ученики Свечникова рассказали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее агентству пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции.Генеральное консульство в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова. Местные экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Организаторы заплыва заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, и утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.
https://rsport.ria.ru/20250901/poisk-2038828020.html
https://rsport.ria.ru/20250901/svechnikov-2038853405.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5c52560444962534c93ed3c8992c1d48.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, турция, в мире
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца подаст в суд на организаторов
Семья пропавшего в Стамбуле пловца подаст в суд на организаторов заплыва
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Родственники пропавшего участника соревнований в проливе Босфор, российского пловца Николая Свечникова намерены подать иск против организаторов заплыва, сообщила РИА Новости родственница россиянина Алена Караман.
Поиски российского пловца, пропавшего во время заплыва в Стамбуле, продолжаются в понедельник, но безрезультатно, сообщил ранее агентству пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа.
"Да, родственники хотят подать иск, решают это с адвокатом", — сказала Караман.
Организатором заплыва выступает Национальный олимпийский комитет Турции.
Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле
, но не финишировал, ведутся его поиски. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов.
В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор.
Ученики Свечникова рассказали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее агентству пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции
.
Генеральное консульство в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова. Местные экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Организаторы заплыва заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, и утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.