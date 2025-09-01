В Москве у памятника Плисецкой появились цветы

https://ria.ru/20250901/plisetskaja-2038918472.html

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Свежие цветы появились у памятника балерины Майи Плисецкой в сквере ее имени в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Великая русская балерина Майя Плисецкая ушла из жизни 2 мая 2015 года в Мюнхене. Ее муж, Родион Щедрин, скончался спустя десять лет - в ночь на 29 августа 2025 года. Председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский ранее рассказал РИА Новости, что по завещанию Щедрина и Плисецкой их прах развеют над Россией.

