В Москве у памятника Плисецкой появились цветы
2025-09-01T18:07:00+03:00
культура
россия
мюнхен
майя плисецкая
родион щедрин
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Свежие цветы появились у памятника балерины Майи Плисецкой в сквере ее имени в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Великая русская балерина Майя Плисецкая ушла из жизни 2 мая 2015 года в Мюнхене. Ее муж, Родион Щедрин, скончался спустя десять лет - в ночь на 29 августа 2025 года. Председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский ранее рассказал РИА Новости, что по завещанию Щедрина и Плисецкой их прах развеют над Россией.
Культура, Россия, Мюнхен, Майя Плисецкая, Родион Щедрин
