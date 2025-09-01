https://ria.ru/20250901/peskov-2038877728.html

Путин встретится с президентами Ирана и Непала в понедельник

Путин встретится с президентами Ирана и Непала в понедельник

Путин встретится с президентами Ирана и Непала в понедельник

01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в китайском Тяньцзине, где проходит саммит ШОС, встретится с высшим руководством Ирана и Непала."Еще будет встреча с Пезешкианом и с президентом Непала", - сказал Песков на вопрос, какие встречи запланированы у президента в понедельник."Очень рабочее", - добавил он на вопрос о настрое после рабочего дня.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

