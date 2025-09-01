Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с президентами Ирана и Непала в понедельник - РИА Новости, 01.09.2025
15:46 01.09.2025 (обновлено: 16:14 01.09.2025) дополняется ...
Путин встретится с президентами Ирана и Непала в понедельник
в мире
иран
непал
россия
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в китайском Тяньцзине, где проходит саммит ШОС, встретится с высшим руководством Ирана и Непала."Еще будет встреча с Пезешкианом и с президентом Непала", - сказал Песков на вопрос, какие встречи запланированы у президента в понедельник."Очень рабочее", - добавил он на вопрос о настрое после рабочего дня.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в китайском Тяньцзине, где проходит саммит ШОС, встретится с высшим руководством Ирана и Непала.
"Еще будет встреча с Пезешкианом и с президентом Непала", - сказал Песков на вопрос, какие встречи запланированы у президента в понедельник.
"Очень рабочее", - добавил он на вопрос о настрое после рабочего дня.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
