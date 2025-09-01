https://ria.ru/20250901/peskov-2038877728.html
Путин встретится с президентами Ирана и Непала в понедельник
Путин встретится с президентами Ирана и Непала в понедельник - РИА Новости, 01.09.2025
Путин встретится с президентами Ирана и Непала в понедельник
Президент России Владимир Путин в понедельник в китайском Тяньцзине, где проходит саммит ШОС, встретится с высшим руководством Ирана и Непала. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:46:00+03:00
2025-09-01T15:46:00+03:00
2025-09-01T16:14:00+03:00
в мире
иран
непал
россия
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в китайском Тяньцзине, где проходит саммит ШОС, встретится с высшим руководством Ирана и Непала."Еще будет встреча с Пезешкианом и с президентом Непала", - сказал Песков на вопрос, какие встречи запланированы у президента в понедельник."Очень рабочее", - добавил он на вопрос о настрое после рабочего дня.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
https://ria.ru/20250831/iran-1993822072.html
https://ria.ru/20220925/udobreniya-1819286536.html
иран
непал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, непал, россия, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Иран, Непал, Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин встретится с президентами Ирана и Непала в понедельник
Песков: Путин встретится с президентами Ирана и Непала в понедельник