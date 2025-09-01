Рейтинг@Mail.ru
В деле серийного убийцы Паука появился новый эпизод
13:48 01.09.2025
В деле серийного убийцы Паука появился новый эпизод
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Новый эпизод появился в уголовном деле серийного убийцы, уже осужденного за гибель 12 жертв в шести регионах России, сообщили пресс-службы управления СК РФ и прокуратуры по Свердловской области в понедельник. Как уточнили РИА Новости два источника в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Паукове, известном под прозвищем Паук. "В Богдановиче прокуратура направила в суд материалы уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины, которому инкриминируется совершение убийства пожилой женщины 27 лет назад. По версии следствия, мужчина, страдающий психическим заболеванием, совершал особо тяжкие преступления на территории разных регионов страны. На его счету 13 убийств с разбоем, одно из которых совершено в 1998 году в Богдановичском районе", – рассказали в прокуратуре. По данным следователей, в Богдановиче Свердловской области в июле 1998 года мужчина проник в дом к ранее незнакомой 64-летней женщине. Вооружившись ножом, он нанес ей не менее семи ударов в область шеи и грудной клетки. Потерпевшая скончалась на месте, фигурант после случившегося похитил ее имущество. Как пояснили журналистам в региональном управлении СК, в качестве вещественных доказательств в деле имелись отпечатки пальцев с места происшествия: несколько следов принадлежали хозяйке, а вот принадлежность двух отпечатков ранее установлена не была. "В результате проведенной работы установлено совпадение отпечатков неизвестного со следами пальцев рук мужчины,1958 года рождения. Как выяснилось, данный гражданин с апреля 1998 года по сентябрь 1999 года в Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областях и Красноярском крае совершил ряд общественно опасных деяний, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренные статьей 105 УК РФ (убийство) и статьей 162 УК РФ (разбой)", – подчеркнули в управлении СК. По сведениям правоохранителей, в 2001 году суд уже признал фигуранта невменяемым и направил на принудительное лечение, которое он сейчас проходит в одном из регионов России. Фигуранта допросили по обстоятельствам нового эпизода, свою вину в убийстве женщины признал и пояснил, что сделал это ради хищения имущества. Согласно заключению экспертов, фигурант в момент совершения преступления страдал бредовым расстройством, материалы этого дела направили в Богдановичский городской суд. "Оперативное сопровождение по данному уголовному делу, уходящему своими корнями в "лихие девяностые", оказывали сотрудники уголовного розыска ОМВД России "Богдановичский". Сыщики совместно с нашими коллегами из СК России выезжали в другой регион для проведения с фигурантом следственных мероприятий", – добавил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
