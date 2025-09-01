Рейтинг@Mail.ru
Пашинян и Алиев оценили динамику развития отношений после встречи в США
13:18 01.09.2025
Пашинян и Алиев оценили динамику развития отношений после встречи в США
Пашинян и Алиев оценили динамику развития отношений после встречи в США - РИА Новости, 01.09.2025
Пашинян и Алиев оценили динамику развития отношений после встречи в США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров "на полях" саммита ШОС в Китае подчеркнули позитивную динамику... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:18:00+03:00
2025-09-01T13:21:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
вашингтон (штат)
никол пашинян
ильхам алиев
дональд трамп
шос
ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров "на полях" саммита ШОС в Китае подчеркнули позитивную динамику после вашингтонской встречи на высшем уровне, сообщает в понедельник пресс-служба армянского кабмина. "Оба лидера отметили позитивную динамику, сложившуюся в результате недавней встречи на высшем уровне в Вашингтоне, которая свидетельствует о поддержке международным сообществом процесса продвижения мира и нормализации отношений", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны договорились продолжить контакты. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
армения
азербайджан
вашингтон (штат)
в мире, армения, азербайджан, вашингтон (штат), никол пашинян, ильхам алиев, дональд трамп, шос
В мире, Армения, Азербайджан, Вашингтон (штат), Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Дональд Трамп, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Пашинян и Алиев оценили динамику развития отношений после встречи в США

Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику после встречи в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров "на полях" саммита ШОС в Китае подчеркнули позитивную динамику после вашингтонской встречи на высшем уровне, сообщает в понедельник пресс-служба армянского кабмина.
"Оба лидера отметили позитивную динамику, сложившуюся в результате недавней встречи на высшем уровне в Вашингтоне, которая свидетельствует о поддержке международным сообществом процесса продвижения мира и нормализации отношений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны договорились продолжить контакты.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
11 августа, 13:44
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
