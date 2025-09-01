Пашинян и Алиев оценили динамику развития отношений после встречи в США
Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику после встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров "на полях" саммита ШОС в Китае подчеркнули позитивную динамику после вашингтонской встречи на высшем уровне, сообщает в понедельник пресс-служба армянского кабмина.
"Оба лидера отметили позитивную динамику, сложившуюся в результате недавней встречи на высшем уровне в Вашингтоне, которая свидетельствует о поддержке международным сообществом процесса продвижения мира и нормализации отношений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны договорились продолжить контакты.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.