Пашинян и Алиев оценили динамику развития отношений после встречи в США

Пашинян и Алиев оценили динамику развития отношений после встречи в США

2025-09-01T13:18:00+03:00

2025-09-01T13:21:00+03:00

ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров "на полях" саммита ШОС в Китае подчеркнули позитивную динамику после вашингтонской встречи на высшем уровне, сообщает в понедельник пресс-служба армянского кабмина. "Оба лидера отметили позитивную динамику, сложившуюся в результате недавней встречи на высшем уровне в Вашингтоне, которая свидетельствует о поддержке международным сообществом процесса продвижения мира и нормализации отношений", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны договорились продолжить контакты. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

