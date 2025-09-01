Эксперт прокомментировал заявления Киева о русском следе в убийстве Парубия
Мезюхо назвал заявления о русском следе в убийстве Парубия заезженной пластинкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Заявление украинской стороны о якобы "русском следе" в ликвидации экс-главы СНБО Андрея Парубия напоминает заезженную пластинку, заявил РИА Новости политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.
Ранее глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и уничтоженного 30 августа во Львове, якобы замечен "русский след", при этом никаких доказательств этому и объяснений он не представил.
"Киев ожидаемо включил заезженную пластинку о мифическом русском следе в убийстве Андрея Парубия", - сказал Мезюхо.
По его словам, в этом смысле киевский режим ведет себя так же, как и по делу Ирины Фарион.
"Несмотря на очевидные доказательства, которые были получены, на минуточку, и в ходе следствия, и в ходе судебных заседаний, причастности к убийству экс-нардепа гражданина Украины, до сих пор в украинских медиа и на уровне официальных лиц ходит версия о том, что националистку якобы убили русские. С Парубием повторяется то же самое - на лицо проявление русофобской идеологии и антироссийских нарративов", - сказал Мезюхо.
По его словам, России нет и не было никакого дела до персоны Парубия.
"Отставной экс-спикер Верховной рады Украины, несмотря на свою русофобию и вероятную причастность к сожжению людей в Доме профсоюзов, не был интересен нашей стране. Если бы российские органы безопасности хотели его ликвидировать, они бы это сделали уже давно, в самом начале специальной военной операции", - подчеркнул Мезюхо.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове в субботу. Прокуратура Львовской области предъявила обвинение задержанному по подозрению в ликвидации Парубия. Задержанному предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием". На данный момент продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
