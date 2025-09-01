https://ria.ru/20250901/parubiy-2038875028.html

Эксперт прокомментировал заявления Киева о русском следе в убийстве Парубия

Эксперт прокомментировал заявления Киева о русском следе в убийстве Парубия - РИА Новости, 01.09.2025

Эксперт прокомментировал заявления Киева о русском следе в убийстве Парубия

Заявление украинской стороны о якобы "русском следе" в ликвидации экс-главы СНБО Андрея Парубия напоминает заезженную пластинку, заявил РИА Новости политолог,... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:39:00+03:00

2025-09-01T15:39:00+03:00

2025-09-01T15:39:00+03:00

в мире

украина

одесса

львов

андрей парубий

иван мезюхо

ирина фарион

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155541/90/1555419009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd8d958e2ff69536c1edccc42125de1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Заявление украинской стороны о якобы "русском следе" в ликвидации экс-главы СНБО Андрея Парубия напоминает заезженную пластинку, заявил РИА Новости политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Ранее глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и уничтоженного 30 августа во Львове, якобы замечен "русский след", при этом никаких доказательств этому и объяснений он не представил. "Киев ожидаемо включил заезженную пластинку о мифическом русском следе в убийстве Андрея Парубия", - сказал Мезюхо. По его словам, в этом смысле киевский режим ведет себя так же, как и по делу Ирины Фарион. "Несмотря на очевидные доказательства, которые были получены, на минуточку, и в ходе следствия, и в ходе судебных заседаний, причастности к убийству экс-нардепа гражданина Украины, до сих пор в украинских медиа и на уровне официальных лиц ходит версия о том, что националистку якобы убили русские. С Парубием повторяется то же самое - на лицо проявление русофобской идеологии и антироссийских нарративов", - сказал Мезюхо. По его словам, России нет и не было никакого дела до персоны Парубия. "Отставной экс-спикер Верховной рады Украины, несмотря на свою русофобию и вероятную причастность к сожжению людей в Доме профсоюзов, не был интересен нашей стране. Если бы российские органы безопасности хотели его ликвидировать, они бы это сделали уже давно, в самом начале специальной военной операции", - подчеркнул Мезюхо. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове в субботу. Прокуратура Львовской области предъявила обвинение задержанному по подозрению в ликвидации Парубия. Задержанному предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием". На данный момент продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

https://ria.ru/20250901/parubiy-2038838246.html

https://ria.ru/20250831/parubiy-2038608717.html

https://ria.ru/20250830/parubiy-2038583358.html

украина

одесса

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, львов, андрей парубий, иван мезюхо, ирина фарион, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины, убийство парубия во львове