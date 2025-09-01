Рейтинг@Mail.ru
Полиция отказалась отвечать на вопрос об оружии, из которого убили Парубия - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/parubiy-2038840824.html
Полиция отказалась отвечать на вопрос об оружии, из которого убили Парубия
Полиция отказалась отвечать на вопрос об оружии, из которого убили Парубия - РИА Новости, 01.09.2025
Полиция отказалась отвечать на вопрос об оружии, из которого убили Парубия
Начальник полиции Львовской области Александр Шляховский отказался сообщать, было ли найдено оружие, из которого застрелили экс-главу СНБО Андрея Парубия,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:22:00+03:00
2025-09-01T13:22:00+03:00
в мире
украина
одесса
львовская область
андрей парубий
надежда савченко
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038503296_0:438:960:978_1920x0_80_0_0_08705b0c36fd58dbefbf1cc6efe3ee02.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Начальник полиции Львовской области Александр Шляховский отказался сообщать, было ли найдено оружие, из которого застрелили экс-главу СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году. "Не можем предоставить на данный момент информацию, мы собираем эти доказательства, будем информировать общество по мере поступления информации", - сказал Шляховский на брифинге, отвечая на вопрос, было ли найдено оружие, из которого застрелили Парубия. Заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов в свою очередь заявил, что ликвидация Парубия не была спонтанной, она готовилась тщательно и не один месяц. Также есть информация, что подозреваемого инструктировали. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
https://ria.ru/20250901/parubiy-2038839869.html
https://ria.ru/20250901/parubiy-2038838246.html
украина
одесса
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038503296_0:436:960:1156_1920x0_80_0_0_b5c32a3d5025283ad551759a64ce8388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, львовская область, андрей парубий, надежда савченко, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины, убийство парубия во львове
В мире, Украина, Одесса, Львовская область, Андрей Парубий, Надежда Савченко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Убийство Парубия во Львове
Полиция отказалась отвечать на вопрос об оружии, из которого убили Парубия

Львовская полиция отказалась отвечать на вопрос об орудии убийства Парубия

© Фото : соцсетиНа месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : соцсети
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Начальник полиции Львовской области Александр Шляховский отказался сообщать, было ли найдено оружие, из которого застрелили экс-главу СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году.
"Не можем предоставить на данный момент информацию, мы собираем эти доказательства, будем информировать общество по мере поступления информации", - сказал Шляховский на брифинге, отвечая на вопрос, было ли найдено оружие, из которого застрелили Парубия.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия
13:18
Заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов в свою очередь заявил, что ликвидация Парубия не была спонтанной, она готовилась тщательно и не один месяц. Также есть информация, что подозреваемого инструктировали.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Задержание подозреваемого в убийстве Парубия - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Задержанному по подозрению в убийстве Парубия предъявили обвинение
13:13
 
В миреУкраинаОдессаЛьвовская областьАндрей ПарубийНадежда СавченкоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныУбийство Парубия во Львове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала