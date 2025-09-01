Полиция отказалась отвечать на вопрос об оружии, из которого убили Парубия
Львовская полиция отказалась отвечать на вопрос об орудии убийства Парубия
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Начальник полиции Львовской области Александр Шляховский отказался сообщать, было ли найдено оружие, из которого застрелили экс-главу СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году.
"Не можем предоставить на данный момент информацию, мы собираем эти доказательства, будем информировать общество по мере поступления информации", - сказал Шляховский на брифинге, отвечая на вопрос, было ли найдено оружие, из которого застрелили Парубия.
Заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов в свою очередь заявил, что ликвидация Парубия не была спонтанной, она готовилась тщательно и не один месяц. Также есть информация, что подозреваемого инструктировали.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.