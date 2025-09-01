Рейтинг@Mail.ru
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/parubiy-2038839869.html
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия - РИА Новости, 01.09.2025
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия
Служба безопасности Украины не нашла доказательств причастности России к уничтожению экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к трагедии в Одессе в 2014 году. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:18:00+03:00
2025-09-01T13:18:00+03:00
в мире
украина
одесса
россия
андрей парубий
надежда савченко
совет национальной безопасности и обороны украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101914/57/1019145752_0:50:2200:1288_1920x0_80_0_0_07a0bc1a628d06e6c686d3ad3d62b067.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины не нашла доказательств причастности России к уничтожению экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к трагедии в Одессе в 2014 году. Ранее в понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. "Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия", - сказал руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко на брифинге. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
https://ria.ru/20250901/parubiy-2038838246.html
https://ria.ru/20250901/ubiystvo-2038807399.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101914/57/1019145752_123:0:2078:1466_1920x0_80_0_0_02e96b867b91ff20201511097b942dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, россия, андрей парубий, надежда савченко, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, верховная рада украины, убийство парубия во львове
В мире, Украина, Одесса, Россия, Андрей Парубий, Надежда Савченко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Убийство Парубия во Львове
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия

Онищенко: СБУ не нашла доказательств русского следа в деле об убийстве Парубия

© РИА Новости / Николай Лазаренко | Перейти в медиабанкАндрей Парубий
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в медиабанк
Андрей Парубий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины не нашла доказательств причастности России к уничтожению экс-главы СНБО Андрея Парубия, причастного к трагедии в Одессе в 2014 году.
Ранее в понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил.
Задержание подозреваемого в убийстве Парубия - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Задержанному по подозрению в убийстве Парубия предъявили обвинение
13:13
"Мы отрабатываем эту версию. Пока доказательной базы в рамках уголовного дела нет. Проводим контрразведывательные мероприятия", - сказал руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко на брифинге.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
На Украине раскрыли детали убийства Парубия
11:33
 
В миреУкраинаОдессаРоссияАндрей ПарубийНадежда СавченкоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныУбийство Парубия во Львове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала