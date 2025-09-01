Рейтинг@Mail.ru
Убитый экс-глава СНБО Украины не обращался в полицию за охраной
13:10 01.09.2025
Убитый экс-глава СНБО Украины не обращался в полицию за охраной
Бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и уничтоженный 30 августа во Львове, не обращался в...
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и уничтоженный 30 августа во Львове, не обращался в правоохранительные органы за охраной, сообщил заместитель главы украинской полиции Андрей Небитов. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее сообщал, что Парубий просил государственную охрану пару месяцев назад. "В национальную полицию Андрей Парубий не обращался по вопросу предоставления ему охраны", - сказал Небитов на брифинге. "В СБУ также обращения ни от него, ни от его окружения не было", - добавил в свою очередь руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Убитый экс-глава СНБО Украины не обращался в полицию за охраной

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и уничтоженный 30 августа во Львове, не обращался в правоохранительные органы за охраной, сообщил заместитель главы украинской полиции Андрей Небитов.
Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее сообщал, что Парубий просил государственную охрану пару месяцев назад.
На Украине раскрыли детали убийства Парубия
11:33
"В национальную полицию Андрей Парубий не обращался по вопросу предоставления ему охраны", - сказал Небитов на брифинге.
"В СБУ также обращения ни от него, ни от его окружения не было", - добавил в свою очередь руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Кризис власти на Украине связан с убийством Портнова, пишут СМИ
30 июля, 16:20
30 июля, 16:20
 
