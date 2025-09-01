https://ria.ru/20250901/parubiy-2038837179.html

Убитый экс-глава СНБО Украины не обращался в полицию за охраной

в мире

украина

одесса

львов

андрей парубий

артем дмитрук

надежда савченко

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101914/57/1019145752_0:50:2200:1288_1920x0_80_0_0_07a0bc1a628d06e6c686d3ad3d62b067.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и уничтоженный 30 августа во Львове, не обращался в правоохранительные органы за охраной, сообщил заместитель главы украинской полиции Андрей Небитов. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее сообщал, что Парубий просил государственную охрану пару месяцев назад. "В национальную полицию Андрей Парубий не обращался по вопросу предоставления ему охраны", - сказал Небитов на брифинге. "В СБУ также обращения ни от него, ни от его окружения не было", - добавил в свою очередь руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

2025

