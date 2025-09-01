https://ria.ru/20250901/parubiy-2038837179.html
Убитый экс-глава СНБО Украины не обращался в полицию за охраной
Убитый экс-глава СНБО Украины не обращался в полицию за охраной - РИА Новости, 01.09.2025
Убитый экс-глава СНБО Украины не обращался в полицию за охраной
Бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и уничтоженный 30 августа во Львове, не обращался в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:10:00+03:00
2025-09-01T13:10:00+03:00
2025-09-01T13:10:00+03:00
в мире
украина
одесса
львов
андрей парубий
артем дмитрук
надежда савченко
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101914/57/1019145752_0:50:2200:1288_1920x0_80_0_0_07a0bc1a628d06e6c686d3ad3d62b067.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и уничтоженный 30 августа во Львове, не обращался в правоохранительные органы за охраной, сообщил заместитель главы украинской полиции Андрей Небитов. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее сообщал, что Парубий просил государственную охрану пару месяцев назад. "В национальную полицию Андрей Парубий не обращался по вопросу предоставления ему охраны", - сказал Небитов на брифинге. "В СБУ также обращения ни от него, ни от его окружения не было", - добавил в свою очередь руководитель Львовского управления СБУ Вадим Онищенко. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
https://ria.ru/20250901/ubiystvo-2038807399.html
https://ria.ru/20250730/mozg-2032406271.html
украина
одесса
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101914/57/1019145752_123:0:2078:1466_1920x0_80_0_0_02e96b867b91ff20201511097b942dc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, львов, андрей парубий, артем дмитрук, надежда савченко, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Одесса, Львов, Андрей Парубий, Артем Дмитрук, Надежда Савченко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Убитый экс-глава СНБО Украины не обращался в полицию за охраной
Экс-глава СНБО Украины Парубий не обращался в полицию или СБУ за охраной