Рейтинг@Mail.ru
Ozon скоро запустит процедуру регистрации юридического лица в России - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/ozon-2038929140.html
Ozon скоро запустит процедуру регистрации юридического лица в России
Ozon скоро запустит процедуру регистрации юридического лица в России - РИА Новости, 01.09.2025
Ozon скоро запустит процедуру регистрации юридического лица в России
Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации в ближайшие дни, сообщила компания. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T19:07:00+03:00
2025-09-01T19:07:00+03:00
экономика
россия
кипр
ozon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752503337_0:53:3133:1815_1920x0_80_0_0_e1b1eb93a341b0d647612f0beabcf1b4.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации в ближайшие дни, сообщила компания. "Компания запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации", - сказано в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, процедура регистрации будет запущена "в ближайшие дни". В конце июля Ozon сообщала, что регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon в Россию. Акционеры компании на внеочередном собрании 1 сентября рассмотрели вопросы, необходимые для завершения процесса. "Все вопросы, вынесенные на общее собрание, были приняты необходимым числом голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, включая утверждение новой организационно-правовой формы компании в России, определение размера уставного капитала компании в российских рублях, утверждение устава компании, который будет действовать в России после завершения редомициляции, и предоставление совету директоров полномочий на осуществление определенных действий, связанных с редомициляцией", - сказано в сообщении. В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон". В конце ноября стало известно, что компания выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра в РФ на голосование акционеров. Как рассказывали в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года. Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.
https://realty.ria.ru/20250820/sud-2036509479.html
https://ria.ru/20250801/ozon--2032777405.html
россия
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752503337_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_9259f91b7954ac9a21e3c0118008b158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, кипр, ozon
Экономика, Россия, Кипр, Ozon
Ozon скоро запустит процедуру регистрации юридического лица в России

Ozon в ближайшие дни запустит процедуру регистрации юридического лица в России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник на складе логистического центра Ozon
Сотрудник на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник на складе логистического центра Ozon. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации в ближайшие дни, сообщила компания.
"Компания запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации", - сказано в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, процедура регистрации будет запущена "в ближайшие дни".
Тушение пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Суд отправил на новое рассмотрение иск владельца сгоревшего склада Ozon
20 августа, 14:31
В конце июля Ozon сообщала, что регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon в Россию. Акционеры компании на внеочередном собрании 1 сентября рассмотрели вопросы, необходимые для завершения процесса.
"Все вопросы, вынесенные на общее собрание, были приняты необходимым числом голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, включая утверждение новой организационно-правовой формы компании в России, определение размера уставного капитала компании в российских рублях, утверждение устава компании, который будет действовать в России после завершения редомициляции, и предоставление совету директоров полномочий на осуществление определенных действий, связанных с редомициляцией", - сказано в сообщении.
В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон".
В конце ноября стало известно, что компания выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра в РФ на голосование акционеров. Как рассказывали в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года. Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.
Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Ozon Банк" начал выпускать кредитные карты
1 августа, 10:24
 
ЭкономикаРоссияКипрOzon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала