https://ria.ru/20250901/ozon-2038929140.html

Ozon скоро запустит процедуру регистрации юридического лица в России

Ozon скоро запустит процедуру регистрации юридического лица в России - РИА Новости, 01.09.2025

Ozon скоро запустит процедуру регистрации юридического лица в России

Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации в ближайшие дни, сообщила компания. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T19:07:00+03:00

2025-09-01T19:07:00+03:00

2025-09-01T19:07:00+03:00

экономика

россия

кипр

ozon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752503337_0:53:3133:1815_1920x0_80_0_0_e1b1eb93a341b0d647612f0beabcf1b4.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ozon запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации в ближайшие дни, сообщила компания. "Компания запустит процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации", - сказано в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, процедура регистрации будет запущена "в ближайшие дни". В конце июля Ozon сообщала, что регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon в Россию. Акционеры компании на внеочередном собрании 1 сентября рассмотрели вопросы, необходимые для завершения процесса. "Все вопросы, вынесенные на общее собрание, были приняты необходимым числом голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, включая утверждение новой организационно-правовой формы компании в России, определение размера уставного капитала компании в российских рублях, утверждение устава компании, который будет действовать в России после завершения редомициляции, и предоставление совету директоров полномочий на осуществление определенных действий, связанных с редомициляцией", - сказано в сообщении. В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон". В конце ноября стало известно, что компания выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра в РФ на голосование акционеров. Как рассказывали в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года. Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.

https://realty.ria.ru/20250820/sud-2036509479.html

https://ria.ru/20250801/ozon--2032777405.html

россия

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, кипр, ozon