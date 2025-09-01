https://ria.ru/20250901/overchuk-2038803756.html

Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана

Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана - РИА Новости, 01.09.2025

Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана

Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T11:20:00+03:00

2025-09-01T11:20:00+03:00

2025-09-01T11:30:00+03:00

россия

азербайджан

в мире

саммит шос в китае в 2025 году

алексей оверчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024155105_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_519107c55bd9c763903e85345a552a33.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук."То сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал Оверчук.

https://ria.ru/20250831/shos-2038675777.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азербайджан, в мире, саммит шос в китае в 2025 году, алексей оверчук