11:20 01.09.2025 (обновлено: 11:30 01.09.2025)
Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук."То сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал Оверчук.
россия, азербайджан, в мире, саммит шос в китае в 2025 году, алексей оверчук
Россия, Азербайджан, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Алексей Оверчук
Алексей Оверчук. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"То сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал Оверчук.
РоссияАзербайджанВ миреСаммит ШОС в Китае в 2025 годуАлексей Оверчук
 
 
