https://ria.ru/20250901/overchuk-2038803756.html
Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана
Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана - РИА Новости, 01.09.2025
Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана
Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:20:00+03:00
2025-09-01T11:20:00+03:00
2025-09-01T11:30:00+03:00
россия
азербайджан
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
алексей оверчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024155105_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_519107c55bd9c763903e85345a552a33.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран, идет работа над тем, чтобы эти отношения улучшались, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук."То сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал Оверчук.
https://ria.ru/20250831/shos-2038675777.html
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024155105_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_eab835af8f67d119389bc62076d129fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, в мире, саммит шос в китае в 2025 году, алексей оверчук
Россия, Азербайджан, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Алексей Оверчук
Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана
Оверчук: сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран