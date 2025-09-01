Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвал самый выгодный месяц для ухода в отпуск до конца 2025 года
02:48 01.09.2025
Юрист назвал самый выгодный месяц для ухода в отпуск до конца 2025 года
2025-09-01T02:48:00+03:00
2025-09-01T02:48:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Наиболее выгодным месяцем для ухода в отпуск из оставшихся является октябрь, потому что в нем больше рабочих дней, чем во всех остальных, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет октябрь (23 рабочих дня). Немного хуже будет сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Самым невыгодным месяцем будет ноябрь (19 рабочих дней)", - сказал Южалин. Он объяснил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск в этом месяце для работников, которые получают оклад. Это связано с тем, что по закону количество рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер оклада. А отпуск всегда оплачивается, исходя из средней заработной платы работника. "Для определения "выгодности" использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск", - уточнил эксперт.
общество, александр южалин, superjob
Общество, Александр Южалин, SuperJob
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Наиболее выгодным месяцем для ухода в отпуск из оставшихся является октябрь, потому что в нем больше рабочих дней, чем во всех остальных, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет октябрь (23 рабочих дня). Немного хуже будет сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Самым невыгодным месяцем будет ноябрь (19 рабочих дней)", - сказал Южалин.
Он объяснил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск в этом месяце для работников, которые получают оклад. Это связано с тем, что по закону количество рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер оклада. А отпуск всегда оплачивается, исходя из средней заработной платы работника.
"Для определения "выгодности" использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск", - уточнил эксперт.
Общество
 
 
