В Северной Осетии проходит вахта памяти жертв теракта в Беслане

В Северной Осетии проходит вахта памяти жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 01.09.2025

В Северной Осетии проходит вахта памяти жертв теракта в Беслане

Трехдневная вахта памяти жертв теракта в Беслане проходит в Северной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

ПЯТИГОРСК, 1 сен – РИА Новости. Трехдневная вахта памяти жертв теракта в Беслане проходит в Северной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. В понедельник в рамках 21-й годовщины со дня трагедии в Беслане во дворе школы №1 состоялась траурная церемония. В международном культурно-патриотическом центре "Беслан. Школа №1" прошла презентация первого этапа экспозиции, запланирована пресс-конференция "Матерей Беслана". Вечером в школьном дворе зажгут свечи в память о погибших. "Первого сентября 2004 года террористы ворвались в первую бесланскую школу, взяв в заложники детей, родителей и учителей. Эта трагедия — не только боль семей и близких, нашего народа. Она прошла через сердца тысяч людей со всего мира, для которых Беслан стал символом невинности, растоптанной жестокостью. Вечная память погибшим детям, родителям, учителям и бойцам спецподразделений. Царствия небесного тем, кто ушёл слишком рано. Мы помним. Мы скорбим. Мы никогда не забудем", – написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в среду утром состоится божественная литургия, также пройдет траурная церемония, во время которой на территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания. После ожидается крестный ход с портретами погибших и возложение венков на мемориальном кладбище "Город ангелов". Завершит трехдневную вахту памяти заупокойная служба. Традиционно учебный год на территории республики начнется с 4 сентября. "День знаний навсегда превратился в день утраты, день, когда время раскололось на "до" и "после", – отметил Меняйло. Утром 1 сентября 2004 года отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

