Организаторы "Интервидения" опровергли информацию о наборе зрителей

Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" опровергли РИА Новости информацию о наборе зрителей на конкурс, распространяемую в сети. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T20:35:00+03:00

культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

интервидение – 2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" опровергли РИА Новости информацию о наборе зрителей на конкурс, распространяемую в сети. "Распространяемая в сети информация о наборе зрителей не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе конкурса, отвечая на соответствующий вопрос. Как уточняется, для отдельных постановочных номеров шоу проводится кастинг только для актеров массовых сцен, репетиции назначены на 6, 7 и 18 сентября. "Отбор участников осуществляет один из официальных подрядчиков, отвечающих за подготовку творческой программы. Все актуальные сведения публикуются исключительно на официальном сайте "Интервидения" и в его проверенных аккаунтах в социальных сетях", - добавляется в сообщении. Кроме того, организаторы настоятельно рекомендуют зрителям и потенциальным участникам внимательно проверять источники информации и доверять только официальным каналам. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

россия

москва

московская область (подмосковье)

2025

россия, москва, московская область (подмосковье), интервидение – 2025