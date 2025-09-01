Организаторы "Интервидения" опровергли информацию о наборе зрителей

https://ria.ru/20250901/organizatory-2038945913.html
Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" опровергли РИА Новости информацию о наборе зрителей на конкурс, распространяемую в сети.
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:906:1759:1895_1920x0_80_0_0_d72b96f02c0fb97e26ff7c28b07977a6.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" опровергли РИА Новости информацию о наборе зрителей на конкурс, распространяемую в сети. "Распространяемая в сети информация о наборе зрителей не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе конкурса, отвечая на соответствующий вопрос. Как уточняется, для отдельных постановочных номеров шоу проводится кастинг только для актеров массовых сцен, репетиции назначены на 6, 7 и 18 сентября. "Отбор участников осуществляет один из официальных подрядчиков, отвечающих за подготовку творческой программы. Все актуальные сведения публикуются исключительно на официальном сайте "Интервидения" и в его проверенных аккаунтах в социальных сетях", - добавляется в сообщении. Кроме того, организаторы настоятельно рекомендуют зрителям и потенциальным участникам внимательно проверять источники информации и доверять только официальным каналам. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия
москва
московская область (подмосковье)
