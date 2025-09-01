https://ria.ru/20250901/opasnost-2038841421.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.09.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в понедельник на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T13:25:00+03:00

2025-09-01T13:25:00+03:00

2025-09-01T13:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg

КУРСК, 1 сен - РИА Новости. Ракетную опасность объявили в понедельник на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область