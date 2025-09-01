https://ria.ru/20250901/opasnost-2038740637.html
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - написал он.
