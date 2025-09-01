Генсек ООН осудил задержание сотрудников организации в Йемене
Генсек ООН потребовал освободить 11 задержанных в Йемене сотрудников организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 1 сен - РИА Новости. Генсек ООН осудил задержание представителями правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) 11 сотрудников всемирной организации и призвал освободить их.
"Я решительно осуждаю произвольные задержания 31 августа по меньшей мере 11 сотрудников ООН де-факто властями Йемена хуситами", - говорится в заявлении генсека.
Он также осудил "захват имущества" ООН и насильственное проникновение в помещения ВПП.
"Я решительно повторяю свое требование о немедленном и безоговорочном освобождении тех, кто был задержан сегодня", - заявил Гутерреш, добавив, что требует также освобождения сотрудников ООН и иных организаций, задержанных в Йемене в прошлые годы.
В июне минувшего года пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что 11 местных сотрудников организации в Йемене были задержаны властями северного Йемена. Он потребовал освободить их без всяких условий. В то же время международно признанное правительство Йемена осудило задержание в Сане и других провинциях под властью хуситов более десятка сотрудников различных организаций при ООН, в частности из офиса спецпосланника по Йемену, в числе которых оказались женщины.
