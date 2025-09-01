Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН осудил задержание сотрудников организации в Йемене
01:43 01.09.2025
Генсек ООН осудил задержание сотрудников организации в Йемене
Генсек ООН осудил задержание сотрудников организации в Йемене - РИА Новости, 01.09.2025
Генсек ООН осудил задержание сотрудников организации в Йемене
Генсек ООН осудил задержание представителями правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) 11 сотрудников всемирной... РИА Новости, 01.09.2025
в мире
йемен
сана
стефан дюжаррик
оон
ансар алла
ООН, 1 сен - РИА Новости. Генсек ООН осудил задержание представителями правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) 11 сотрудников всемирной организации и призвал освободить их. Накануне всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что хуситы задержали одного из ее сотрудников в столице Йемена Сане, а также нескольких работников в других частях страны. "Я решительно осуждаю произвольные задержания 31 августа по меньшей мере 11 сотрудников ООН де-факто властями Йемена хуситами", - говорится в заявлении генсека. Он также осудил "захват имущества" ООН и насильственное проникновение в помещения ВПП. "Я решительно повторяю свое требование о немедленном и безоговорочном освобождении тех, кто был задержан сегодня", - заявил Гутерреш, добавив, что требует также освобождения сотрудников ООН и иных организаций, задержанных в Йемене в прошлые годы. В июне минувшего года пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что 11 местных сотрудников организации в Йемене были задержаны властями северного Йемена. Он потребовал освободить их без всяких условий. В то же время международно признанное правительство Йемена осудило задержание в Сане и других провинциях под властью хуситов более десятка сотрудников различных организаций при ООН, в частности из офиса спецпосланника по Йемену, в числе которых оказались женщины.
в мире, йемен, сана, стефан дюжаррик, оон, ансар алла
В мире, Йемен, Сана, Стефан Дюжаррик, ООН, Ансар Алла
Генсек ООН осудил задержание сотрудников организации в Йемене

Генсек ООН потребовал освободить 11 задержанных в Йемене сотрудников организации

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 1 сен - РИА Новости. Генсек ООН осудил задержание представителями правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) 11 сотрудников всемирной организации и призвал освободить их.
Накануне всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что хуситы задержали одного из ее сотрудников в столице Йемена Сане, а также нескольких работников в других частях страны.
"Я решительно осуждаю произвольные задержания 31 августа по меньшей мере 11 сотрудников ООН де-факто властями Йемена хуситами", - говорится в заявлении генсека.
Он также осудил "захват имущества" ООН и насильственное проникновение в помещения ВПП.
«
"Я решительно повторяю свое требование о немедленном и безоговорочном освобождении тех, кто был задержан сегодня", - заявил Гутерреш, добавив, что требует также освобождения сотрудников ООН и иных организаций, задержанных в Йемене в прошлые годы.
В июне минувшего года пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что 11 местных сотрудников организации в Йемене были задержаны властями северного Йемена. Он потребовал освободить их без всяких условий. В то же время международно признанное правительство Йемена осудило задержание в Сане и других провинциях под властью хуситов более десятка сотрудников различных организаций при ООН, в частности из офиса спецпосланника по Йемену, в числе которых оказались женщины.
В миреЙеменСанаСтефан ДюжаррикООНАнсар Алла
 
 
