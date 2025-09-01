https://ria.ru/20250901/oon-2038731629.html

Генсек ООН осудил задержание сотрудников организации в Йемене

Генсек ООН осудил задержание сотрудников организации в Йемене - РИА Новости, 01.09.2025

Генсек ООН осудил задержание сотрудников организации в Йемене

Генсек ООН осудил задержание представителями правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) 11 сотрудников всемирной... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T01:43:00+03:00

2025-09-01T01:43:00+03:00

2025-09-01T01:43:00+03:00

в мире

йемен

сана

стефан дюжаррик

оон

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840890_0:184:3094:1924_1920x0_80_0_0_7aa3e8335bbfe30c45c8822ab5e154e3.jpg

ООН, 1 сен - РИА Новости. Генсек ООН осудил задержание представителями правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) 11 сотрудников всемирной организации и призвал освободить их. Накануне всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что хуситы задержали одного из ее сотрудников в столице Йемена Сане, а также нескольких работников в других частях страны. "Я решительно осуждаю произвольные задержания 31 августа по меньшей мере 11 сотрудников ООН де-факто властями Йемена хуситами", - говорится в заявлении генсека. Он также осудил "захват имущества" ООН и насильственное проникновение в помещения ВПП. "Я решительно повторяю свое требование о немедленном и безоговорочном освобождении тех, кто был задержан сегодня", - заявил Гутерреш, добавив, что требует также освобождения сотрудников ООН и иных организаций, задержанных в Йемене в прошлые годы. В июне минувшего года пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что 11 местных сотрудников организации в Йемене были задержаны властями северного Йемена. Он потребовал освободить их без всяких условий. В то же время международно признанное правительство Йемена осудило задержание в Сане и других провинциях под властью хуситов более десятка сотрудников различных организаций при ООН, в частности из офиса спецпосланника по Йемену, в числе которых оказались женщины.

https://ria.ru/20250828/yemen-2038143240.html

https://ria.ru/20250211/oon-1998670929.html

йемен

сана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, сана, стефан дюжаррик, оон, ансар алла