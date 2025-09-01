ОАЭ направили команду спасателей в Афганистан
ДУБАЙ, 1 сен - РИА Новости. ОАЭ отправили команду спасателей в Афганистан для поиска и спасения пострадавших от разрушительного землетрясения, сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM.
"ОАЭ срочно направили поисково-спасательную группу из состава Управления гражданской обороны Абу-Даби, Национальной гвардии и Объединенного оперативного командования для поддержки поисково-спасательных операций и оказания помощи пострадавшим от землетрясения, произошедшего на востоке Афганистана", - говорится в сообщении WAM.
По данным агентства, ОАЭ также направили в Афганистан критически важную гуманитарную помощь, включая основные предметы первой необходимости, такие как продукты питания, медикаменты и палатки.
Более 800 человек погибли и около 3 тысяч ранены в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана, сообщил в понедельник новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям. В районах стихийного бедствия продолжаются спасательные операции. По данным местных властей, дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями.