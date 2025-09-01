https://ria.ru/20250901/nomera-2038784476.html

Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина

Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина

Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил в интервью "КП" причины появления китайских номеров на автомобиле Aurus президента РФ Владимира Путина в... РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил в интервью "КП" причины появления китайских номеров на автомобиле Aurus президента РФ Владимира Путина в ходе его поездки в Тяньцзинь. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами. "В Китае - всегда только с китайскими номерами, это обычная практика", - прокомментировал Песков номера президентского автомобиля в интервью изданию.

