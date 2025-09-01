Рейтинг@Mail.ru
10:05 01.09.2025
Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина
в мире
россия
китай
тяньцзинь
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил в интервью "КП" причины появления китайских номеров на автомобиле Aurus президента РФ Владимира Путина в ходе его поездки в Тяньцзинь. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами. "В Китае - всегда только с китайскими номерами, это обычная практика", - прокомментировал Песков номера президентского автомобиля в интервью изданию.
в мире, россия, китай, тяньцзинь, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Тяньцзинь, Дмитрий Песков, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Аурус" кортежа президента РФ у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян" в Тяньцзине
Автомобиль "Аурус" кортежа президента РФ у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян" в Тяньцзине
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил в интервью "КП" причины появления китайских номеров на автомобиле Aurus президента РФ Владимира Путина в ходе его поездки в Тяньцзинь.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами.
"В Китае - всегда только с китайскими номерами, это обычная практика", - прокомментировал Песков номера президентского автомобиля в интервью изданию.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященным 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
В миреРоссияКитайТяньцзиньДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
