https://ria.ru/20250901/nomera-2038784476.html
Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина
Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина - РИА Новости, 01.09.2025
Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил в интервью "КП" причины появления китайских номеров на автомобиле Aurus президента РФ Владимира Путина в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:05:00+03:00
2025-09-01T10:05:00+03:00
2025-09-01T10:05:00+03:00
в мире
россия
китай
тяньцзинь
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038783484_0:222:3246:2048_1920x0_80_0_0_4119f6115b54d583188fb85b44aca2dc.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил в интервью "КП" причины появления китайских номеров на автомобиле Aurus президента РФ Владимира Путина в ходе его поездки в Тяньцзинь. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами. "В Китае - всегда только с китайскими номерами, это обычная практика", - прокомментировал Песков номера президентского автомобиля в интервью изданию.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
россия
китай
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038783484_515:0:3246:2048_1920x0_80_0_0_fe29e85234da7e2ba9105763ce4d5d07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, тяньцзинь, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Тяньцзинь, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина
Песков назвал передвижение Путина по КНР с китайскими номерами обычной практикой