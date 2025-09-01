Рейтинг@Mail.ru
В России вступил в силу закон об ответственности за передачу номеров - РИА Новости, 01.09.2025
В России вступил в силу закон об ответственности за передачу номеров
В России вступил в силу закон об ответственности за передачу номеров - РИА Новости, 01.09.2025
В России вступил в силу закон об ответственности за передачу номеров
Закон об уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за организацию деятельности по передаче абонентских номеров и о признании VPN отягчающим... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон об уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за организацию деятельности по передаче абонентских номеров и о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления вступил в силу в РФ. Теперь организация деятельности по передаче сотовых номеров иным лицам, если это совершено из корыстных побуждений либо в целях совершения другого преступления, наказывается штрафом до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Участие в подобной деятельности повлечет за собой штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Аналогичное наказание теперь грозит и за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации на сайтах или в приложениях, если деяния совершены из корыстных побуждений или ради другого преступления. Также теперь за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона грозит штраф. Граждане могут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица - от 80 до 150 тысяч, юридические - от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, использование программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам (VPN) при совершении преступления теперь признается отягчающим обстоятельством.
россия, общество
Россия, Общество
В России вступил в силу закон об ответственности за передачу номеров

Закон о наказании за организацию передачи абонентских номеров вступил в силу

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон об уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за организацию деятельности по передаче абонентских номеров и о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления вступил в силу в РФ.
Теперь организация деятельности по передаче сотовых номеров иным лицам, если это совершено из корыстных побуждений либо в целях совершения другого преступления, наказывается штрафом до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Участие в подобной деятельности повлечет за собой штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Аналогичное наказание теперь грозит и за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации на сайтах или в приложениях, если деяния совершены из корыстных побуждений или ради другого преступления.
Также теперь за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона грозит штраф. Граждане могут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица - от 80 до 150 тысяч, юридические - от 200 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, использование программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам (VPN) при совершении преступления теперь признается отягчающим обстоятельством.
