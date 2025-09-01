Сийярто рассказал, когда построят венгерский участок нефтепровода до Сербии
Сийярто: Венгрия построит свой участок нефтепровода до Сербии к концу 2027 года
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 1 сен - РИА Новости. Венгрия обязательно построит свой участок нового нефтепровода до Сербии длиной около 190 километров к концу 2027 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В Венгрии компания MOL вскоре завершит первую фазу подготовительных работ, в процессе получение разрешений и подготовка по защите окружающей среды. Венгерский участок этого нефтепровода составит 190 километров... Он обязательно будет завершён к концу 2027 года", - приводит слова Сийярто на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович агентство MTI.
В апреле Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году. В июле он уточнил, что нефтепровод может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году.
Сербия и Венгрия в июне 2023 года подписали меморандум о строительстве нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой". Технико-экономическое обоснование для строительства нефтепровода было готово в январе 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что проект нефтепровода будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность трубопровода на сербской территории – в первом квартале 2027 года.
Сийярто заявил в июле 2024 года о том, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. По новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, отмечал он.
