Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, когда построят венгерский участок нефтепровода до Сербии - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/nefteprovod-2038873050.html
Сийярто рассказал, когда построят венгерский участок нефтепровода до Сербии
Сийярто рассказал, когда построят венгерский участок нефтепровода до Сербии - РИА Новости, 01.09.2025
Сийярто рассказал, когда построят венгерский участок нефтепровода до Сербии
Венгрия обязательно построит свой участок нового нефтепровода до Сербии длиной около 190 километров к концу 2027 года, заявил венгерский министр иностранных дел РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:33:00+03:00
2025-09-01T15:33:00+03:00
венгрия
сербия
украина
петер сийярто
александр вучич
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_0:45:1344:801_1920x0_80_0_0_88e58b47588cbcfad67464ef1e9e1f67.jpg
БУДАПЕШТ, 1 сен - РИА Новости. Венгрия обязательно построит свой участок нового нефтепровода до Сербии длиной около 190 километров к концу 2027 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В Венгрии компания MOL вскоре завершит первую фазу подготовительных работ, в процессе получение разрешений и подготовка по защите окружающей среды. Венгерский участок этого нефтепровода составит 190 километров... Он обязательно будет завершён к концу 2027 года", - приводит слова Сийярто на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович агентство MTI. Министр отметил, что в свете действий Украины, которая ставит под угрозу энергоснабжение центральной Европы, атакуя нефтепровод "Дружба", важность венгерско-сербского стратегического сотрудничества в сфере энергетики возросла. В апреле Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году. В июле он уточнил, что нефтепровод может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году. Сербия и Венгрия в июне 2023 года подписали меморандум о строительстве нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой". Технико-экономическое обоснование для строительства нефтепровода было готово в январе 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что проект нефтепровода будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность трубопровода на сербской территории – в первом квартале 2027 года. Сийярто заявил в июле 2024 года о том, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. По новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, отмечал он.
https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038599924.html
https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2037973415.html
венгрия
сербия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_195:0:1344:862_1920x0_80_0_0_bfb27af48b230d790f9dfedf709f8606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, сербия, украина, петер сийярто, александр вучич, экономика
Венгрия, Сербия, Украина, Петер Сийярто, Александр Вучич, Экономика
Сийярто рассказал, когда построят венгерский участок нефтепровода до Сербии

Сийярто: Венгрия построит свой участок нефтепровода до Сербии к концу 2027 года

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 1 сен - РИА Новости. Венгрия обязательно построит свой участок нового нефтепровода до Сербии длиной около 190 километров к концу 2027 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Венгрии компания MOL вскоре завершит первую фазу подготовительных работ, в процессе получение разрешений и подготовка по защите окружающей среды. Венгерский участок этого нефтепровода составит 190 километров... Он обязательно будет завершён к концу 2027 года", - приводит слова Сийярто на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович агентство MTI.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Экс-премьер Украины раскрыл, почему Зеленский начал угрожать Венгрии
Вчера, 01:12
Министр отметил, что в свете действий Украины, которая ставит под угрозу энергоснабжение центральной Европы, атакуя нефтепровод "Дружба", важность венгерско-сербского стратегического сотрудничества в сфере энергетики возросла.
В апреле Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году. В июле он уточнил, что нефтепровод может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году.
Сербия и Венгрия в июне 2023 года подписали меморандум о строительстве нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой". Технико-экономическое обоснование для строительства нефтепровода было готово в январе 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что проект нефтепровода будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность трубопровода на сербской территории – в первом квартале 2027 года.
Сийярто заявил в июле 2024 года о том, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. По новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, отмечал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Соседи Украины рвут отношения с Зеленским
28 августа, 08:00
 
ВенгрияСербияУкраинаПетер СийяртоАлександр ВучичЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала