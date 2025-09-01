https://ria.ru/20250901/nefteprovod-2038873050.html

Сийярто рассказал, когда построят венгерский участок нефтепровода до Сербии

Сийярто рассказал, когда построят венгерский участок нефтепровода до Сербии - РИА Новости, 01.09.2025

Сийярто рассказал, когда построят венгерский участок нефтепровода до Сербии

Венгрия обязательно построит свой участок нового нефтепровода до Сербии длиной около 190 километров к концу 2027 года, заявил венгерский министр иностранных дел РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:33:00+03:00

2025-09-01T15:33:00+03:00

2025-09-01T15:33:00+03:00

венгрия

сербия

украина

петер сийярто

александр вучич

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_0:45:1344:801_1920x0_80_0_0_88e58b47588cbcfad67464ef1e9e1f67.jpg

БУДАПЕШТ, 1 сен - РИА Новости. Венгрия обязательно построит свой участок нового нефтепровода до Сербии длиной около 190 километров к концу 2027 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В Венгрии компания MOL вскоре завершит первую фазу подготовительных работ, в процессе получение разрешений и подготовка по защите окружающей среды. Венгерский участок этого нефтепровода составит 190 километров... Он обязательно будет завершён к концу 2027 года", - приводит слова Сийярто на встрече с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович агентство MTI. Министр отметил, что в свете действий Украины, которая ставит под угрозу энергоснабжение центральной Европы, атакуя нефтепровод "Дружба", важность венгерско-сербского стратегического сотрудничества в сфере энергетики возросла. В апреле Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году. В июле он уточнил, что нефтепровод может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году. Сербия и Венгрия в июне 2023 года подписали меморандум о строительстве нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой". Технико-экономическое обоснование для строительства нефтепровода было готово в январе 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что проект нефтепровода будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность трубопровода на сербской территории – в первом квартале 2027 года. Сийярто заявил в июле 2024 года о том, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. По новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, отмечал он.

https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038599924.html

https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2037973415.html

венгрия

сербия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

венгрия, сербия, украина, петер сийярто, александр вучич, экономика