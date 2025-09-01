https://ria.ru/20250901/nefteprodukty-2038897242.html
ФАС проверит разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке
ФАС проверит разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания по рынку нефтепродуктов от 25 августа (есть в распоряжении РИА Новости). "ФАС России (М.А. Шаскольскому) провести анализ высокой разницы цен на нефтепродукты на частных автозаправочных станциях Дальневосточного федерального округа относительно розничных цен на автозаправочных станциях группы ННК", - говорится в документе.В свою очередь Минэнерго и нефтяным компаниям было поручено принять дополнительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию с обеспечением топливом потребителей региона.Уточняется, что о результатах ведомства должны доложить на очередном совещании в правительстве.Продажа бензина в Ленинском районе Еврейской автономной области временно ограничена из-за перебоев в поставках, ее должны восстановить на этой неделе, о чем в пятницу сообщило правительство региона. Как отметил исполняющий обязанности зампреда правительства ЕАО Валерий Самков, сбой произошел из-за нарушения ритмичности поставок и договоренности между поставщиками и заказчиками.Проблемы с поставками топлива сложились и в Приморье. Ряд заправок в регионе серьезно повысил цены, на некоторых АЗС также наблюдались большие очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком. Также краевое УФАС сообщало о поступлении в службу обращения о повышении стоимости топлива.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, правительство России принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным.
