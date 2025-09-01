Рейтинг@Mail.ru
ФАС проверит разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 01.09.2025 (обновлено: 17:58 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/nefteprodukty-2038897242.html
ФАС проверит разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке
ФАС проверит разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке - РИА Новости, 01.09.2025
ФАС проверит разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T16:43:00+03:00
2025-09-01T17:58:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
независимая нефтегазовая компания
ленинский район
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025104424_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_a8b230435548390935469fa781326f3c.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания по рынку нефтепродуктов от 25 августа (есть в распоряжении РИА Новости). "ФАС России (М.А. Шаскольскому) провести анализ высокой разницы цен на нефтепродукты на частных автозаправочных станциях Дальневосточного федерального округа относительно розничных цен на автозаправочных станциях группы ННК", - говорится в документе.В свою очередь Минэнерго и нефтяным компаниям было поручено принять дополнительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию с обеспечением топливом потребителей региона.Уточняется, что о результатах ведомства должны доложить на очередном совещании в правительстве.Продажа бензина в Ленинском районе Еврейской автономной области временно ограничена из-за перебоев в поставках, ее должны восстановить на этой неделе, о чем в пятницу сообщило правительство региона. Как отметил исполняющий обязанности зампреда правительства ЕАО Валерий Самков, сбой произошел из-за нарушения ритмичности поставок и договоренности между поставщиками и заказчиками.Проблемы с поставками топлива сложились и в Приморье. Ряд заправок в регионе серьезно повысил цены, на некоторых АЗС также наблюдались большие очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком. Также краевое УФАС сообщало о поступлении в службу обращения о повышении стоимости топлива.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, правительство России принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным.
https://ria.ru/20250811/benzin-2034495707.html
россия
дальний восток
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025104424_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_1fddc7e26c81e569eb38e3e5daa2c3b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дальний восток, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), независимая нефтегазовая компания, ленинский район, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Александр Новак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Независимая нефтегазовая компания, Ленинский район, Дмитрий Песков, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
ФАС проверит разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке

Новак поручил ФАС проверить разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаправка
Заправка - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заправка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания по рынку нефтепродуктов от 25 августа (есть в распоряжении РИА Новости).
"ФАС России (М.А. Шаскольскому) провести анализ высокой разницы цен на нефтепродукты на частных автозаправочных станциях Дальневосточного федерального округа относительно розничных цен на автозаправочных станциях группы ННК", - говорится в документе.
В свою очередь Минэнерго и нефтяным компаниям было поручено принять дополнительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию с обеспечением топливом потребителей региона.
Уточняется, что о результатах ведомства должны доложить на очередном совещании в правительстве.
Продажа бензина в Ленинском районе Еврейской автономной области временно ограничена из-за перебоев в поставках, ее должны восстановить на этой неделе, о чем в пятницу сообщило правительство региона. Как отметил исполняющий обязанности зампреда правительства ЕАО Валерий Самков, сбой произошел из-за нарушения ритмичности поставок и договоренности между поставщиками и заказчиками.
Проблемы с поставками топлива сложились и в Приморье. Ряд заправок в регионе серьезно повысил цены, на некоторых АЗС также наблюдались большие очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком. Также краевое УФАС сообщало о поступлении в службу обращения о повышении стоимости топлива.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, правительство России принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным.
АЗС - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Рентабельность продаж бензина на российских заправках ушла в минус
11 августа, 04:32
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокАлександр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Независимая нефтегазовая компанияЛенинский районДмитрий ПесковМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала