https://ria.ru/20250901/nefteprodukty-2038897242.html

ФАС проверит разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке

ФАС проверит разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке - РИА Новости, 01.09.2025

ФАС проверит разницу цен на автозаправках на Дальнем Востоке

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T16:43:00+03:00

2025-09-01T16:43:00+03:00

2025-09-01T17:58:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

независимая нефтегазовая компания

ленинский район

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025104424_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_a8b230435548390935469fa781326f3c.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания по рынку нефтепродуктов от 25 августа (есть в распоряжении РИА Новости). "ФАС России (М.А. Шаскольскому) провести анализ высокой разницы цен на нефтепродукты на частных автозаправочных станциях Дальневосточного федерального округа относительно розничных цен на автозаправочных станциях группы ННК", - говорится в документе.В свою очередь Минэнерго и нефтяным компаниям было поручено принять дополнительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию с обеспечением топливом потребителей региона.Уточняется, что о результатах ведомства должны доложить на очередном совещании в правительстве.Продажа бензина в Ленинском районе Еврейской автономной области временно ограничена из-за перебоев в поставках, ее должны восстановить на этой неделе, о чем в пятницу сообщило правительство региона. Как отметил исполняющий обязанности зампреда правительства ЕАО Валерий Самков, сбой произошел из-за нарушения ритмичности поставок и договоренности между поставщиками и заказчиками.Проблемы с поставками топлива сложились и в Приморье. Ряд заправок в регионе серьезно повысил цены, на некоторых АЗС также наблюдались большие очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком. Также краевое УФАС сообщало о поступлении в службу обращения о повышении стоимости топлива.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем, правительство России принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным.

https://ria.ru/20250811/benzin-2034495707.html

россия

дальний восток

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дальний восток, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), независимая нефтегазовая компания, ленинский район, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии)