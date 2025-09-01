Рейтинг@Mail.ru
В Индии подсчитали, сколько страна сэкономила на покупке российской нефти - РИА Новости, 01.09.2025
12:37 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/neft-2038828334.html
В Индии подсчитали, сколько страна сэкономила на покупке российской нефти
2025-09-01T12:37:00+03:00
2025-09-01T12:37:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Покупка российской нефти позволила Индии сэкономить по меньшей мере 12,6 миллиарда долларов чуть более чем за три года, пишет газета Indian Express со ссылкой на собственный анализ. "Импорт российской нефти в Индию... помог индийским нефтепереработчикам сэкономить не менее 12,6 миллиарда долларов за чуть более чем три года", - пишет газета, ссылаясь на анализ официальных торговых данных, где сравнивались цены на нефть из России и из других стран. Издание отмечает, что усилия Индии по закупке российской нефти сдерживали рост нефтяных цен в мире, а значительное удорожание этого вида сырья привело бы к резкому росту расходов Нью-Дели, учитывая зависимость страны от нефтяного импорта. С этой точки зрения предполагаемая экономия была бы значительно выше, считает газета. Индия в то же время "не желает поступаться своей стратегической автономией", учитывая давление со стороны США, указывается в статье. "Очевидно, что Нью-Дели... не желает, чтобы Вашингтон диктовал ему, с кем ему следует вести бизнес, особенно когда речь идет о России - давнем и ключевом стратегическом партнере Индии", - говорится в материале. Введенная американским президентом Дональдом Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках.
В Индии подсчитали, сколько страна сэкономила на покупке российской нефти

