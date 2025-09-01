Рейтинг@Mail.ru
22:22 01.09.2025 (обновлено: 11:44 02.09.2025)
https://ria.ru/20250901/nato-2038956124.html
"Если мы не покинем НАТО". Сенатор предупредил США о надвигающейся беде
Соединенным Штатам необходимо выйти из НАТО, чтобы не быть втянутыми в исламистскую войну в Европе, написал в социальной сети Х сенатор США Майкл Ли. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо выйти из НАТО, чтобы не быть втянутыми в исламистскую войну в Европе, написал в социальной сети Х сенатор США Майкл Ли.Таким образом он прокомментировал видео с митинга мигрантов в Германии, на котором среди прочего выкрикивались лозунги: "Мы захватим Германию силой!", "Заменим немецкие законы законами шариата!", "Христианам и евреям нужно обратиться или уйти"."Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько", — написал Ли.Ранее представители Социал-демократической партии Германии выступили с инициативой выдавать пособия иностранным гражданам из стран, не входящих в ЕС, в виде беспроцентного займа.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо выйти из НАТО, чтобы не быть втянутыми в исламистскую войну в Европе, написал в социальной сети Х сенатор США Майкл Ли.
Таким образом он прокомментировал видео с митинга мигрантов в Германии, на котором среди прочего выкрикивались лозунги: "Мы захватим Германию силой!", "Заменим немецкие законы законами шариата!", "Христианам и евреям нужно обратиться или уйти".
"Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько", — написал Ли.
Ранее представители Социал-демократической партии Германии выступили с инициативой выдавать пособия иностранным гражданам из стран, не входящих в ЕС, в виде беспроцентного займа.
