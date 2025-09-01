https://ria.ru/20250901/nato-2038951444.html
"Путин смотрит на нас". В НАТО испугались из-за учений на Балтике
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Поскольку этапы учений НАТО Quadriga-2025 на Балтике пересекаются с российскими маневрами "Запад-25" в Белоруссии, Североатлантическому альянсу надо быть предельно осторожным и сдержанным, сообщается в публикации Handelsblatt. "Этапы Quadriga по времени пересекаются с российскими учениями "Запад" в Белоруссии. Мы хотим сдерживать, а не обострять", — передает издание заявление генинспектора бундесвера Карстена Брайера на пресс-конференции в Берлине.По словам Брайера, НАТО следует быть осторожнее, так как "Путин смотрит на нас".В Quadriga-2025 планируется задействовать более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тысячи транспортных средств.Как сообщали СМИ, на учениях "Запад-25" белорусские и российские военнослужащие отработают отражение ударов с воздуха, противодействие диверсионным группам противника. Кроме этого, на учениях планируется отработать применение ядерного оружия и БРСД "Орешник".
