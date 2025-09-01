Рейтинг@Mail.ru
"Путин смотрит на нас". В НАТО испугались из-за учений на Балтике - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 01.09.2025 (обновлено: 21:40 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/nato-2038951444.html
"Путин смотрит на нас". В НАТО испугались из-за учений на Балтике
"Путин смотрит на нас". В НАТО испугались из-за учений на Балтике - РИА Новости, 01.09.2025
"Путин смотрит на нас". В НАТО испугались из-за учений на Балтике
Поскольку этапы учений НАТО Quadriga-2025 на Балтике пересекаются с российскими маневрами "Запад-25" в Белоруссии, Североатлантическому альянсу надо быть... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T21:32:00+03:00
2025-09-01T21:40:00+03:00
нато
балтийское море
россия
белоруссия
в мире
берлин (город)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993697290_0:76:3371:1972_1920x0_80_0_0_4d08ea4881ade18d934dfdc31baf156e.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Поскольку этапы учений НАТО Quadriga-2025 на Балтике пересекаются с российскими маневрами "Запад-25" в Белоруссии, Североатлантическому альянсу надо быть предельно осторожным и сдержанным, сообщается в публикации Handelsblatt. "Этапы Quadriga по времени пересекаются с российскими учениями "Запад" в Белоруссии. Мы хотим сдерживать, а не обострять", — передает издание заявление генинспектора бундесвера Карстена Брайера на пресс-конференции в Берлине.По словам Брайера, НАТО следует быть осторожнее, так как "Путин смотрит на нас".В Quadriga-2025 планируется задействовать более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тысячи транспортных средств.Как сообщали СМИ, на учениях "Запад-25" белорусские и российские военнослужащие отработают отражение ударов с воздуха, противодействие диверсионным группам противника. Кроме этого, на учениях планируется отработать применение ядерного оружия и БРСД "Орешник".
https://ria.ru/20250901/finlyandiya-2038813361.html
https://ria.ru/20250901/zasedanie-2038841974.html
балтийское море
россия
белоруссия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993697290_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_c2456aa84b05d02fb7e66c56cdc1ddb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, балтийское море, россия, белоруссия, в мире, берлин (город), владимир путин
НАТО, Балтийское море, Россия, Белоруссия, В мире, Берлин (город), Владимир Путин
"Путин смотрит на нас". В НАТО испугались из-за учений на Балтике

Брейер: учения НАТО на Балтике пересекаются с российскими маневрами в Белоруссии

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Поскольку этапы учений НАТО Quadriga-2025 на Балтике пересекаются с российскими маневрами "Запад-25" в Белоруссии, Североатлантическому альянсу надо быть предельно осторожным и сдержанным, сообщается в публикации Handelsblatt.
"Этапы Quadriga по времени пересекаются с российскими учениями "Запад" в Белоруссии. Мы хотим сдерживать, а не обострять", — передает издание заявление генинспектора бундесвера Карстена Брайера на пресс-конференции в Берлине.
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Минобороны Финляндии сообщило о начале работы штаба сухопутных войск НАТО
Вчера, 11:51
По словам Брайера, НАТО следует быть осторожнее, так как "Путин смотрит на нас".
В Quadriga-2025 планируется задействовать более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тысячи транспортных средств.
Как сообщали СМИ, на учениях "Запад-25" белорусские и российские военнослужащие отработают отражение ударов с воздуха, противодействие диверсионным группам противника. Кроме этого, на учениях планируется отработать применение ядерного оружия и БРСД "Орешник".
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета НАТО-Украина
Вчера, 13:27
 
НАТОБалтийское мореРоссияБелоруссияВ миреБерлин (город)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала