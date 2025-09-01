Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о новом страхе НАТО из-за России
09:37 01.09.2025 (обновлено: 16:54 01.09.2025)
В США рассказали о новом страхе НАТО из-за России
В США рассказали о новом страхе НАТО из-за России
Российские подлодки, оснащенные ракетами "Циркон", представляют серьезную опасность для флота Североатлантического альянса, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские подлодки, оснащенные ракетами "Циркон", представляют серьезную опасность для флота Североатлантического альянса, пишет Military Watch Magazine."Вызов силам НАТО со стороны российского ударного подводного флота значительно возрос как на фоне роста флота новейших кораблей класса "Ясень", так и из-за принятия на вооружение все большего количества новых противокорабельных крылатых ракет "Циркон", — говорится в публикации.Издание отмечает, что дальность полета и скорость ракеты делают ее чрезвычайно сложной для перехвата."Ожидается, что сложность обнаружения кораблей класса "Ясень" и дальность полета ракеты "Циркон" окажут значительное давление на флоты стран НАТО", — заключили в статье."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования. Дальностью ее полета составляет около тысячи километров, а скорость достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
россия, в мире, нато
Россия, В мире, НАТО
В США рассказали о новом страхе НАТО из-за России

MWM: российские подлодки с ракетами "Циркон" представляют опасность для НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские подлодки, оснащенные ракетами "Циркон", представляют серьезную опасность для флота Североатлантического альянса, пишет Military Watch Magazine.
"Вызов силам НАТО со стороны российского ударного подводного флота значительно возрос как на фоне роста флота новейших кораблей класса "Ясень", так и из-за принятия на вооружение все большего количества новых противокорабельных крылатых ракет "Циркон", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что дальность полета и скорость ракеты делают ее чрезвычайно сложной для перехвата.
"Ожидается, что сложность обнаружения кораблей класса "Ясень" и дальность полета ракеты "Циркон" окажут значительное давление на флоты стран НАТО", — заключили в статье.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования. Дальностью ее полета составляет около тысячи километров, а скорость достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
