https://ria.ru/20250901/moskva-2038942992.html
В Москве спасли кота, просидевшего две недели в люке
В Москве спасли кота, просидевшего две недели в люке - РИА Новости, 01.09.2025
В Москве спасли кота, просидевшего две недели в люке
Кота, который две недели просидел в подземном люке, спасли в Москве, его передали заявительнице, вызвавшей спасателей, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T20:19:00+03:00
2025-09-01T20:19:00+03:00
2025-09-01T20:59:00+03:00
хорошие новости
москва
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038948091_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cf42de0991ae70e53b111106ce60400.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кота, который две недели просидел в подземном люке, спасли в Москве, его передали заявительнице, вызвавшей спасателей, сообщается в официальном Telegram-канале общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв". "Котик две недели нервировал местную кормилицу. Кормилица звонила и просила помощи, показывала фото лапки котика. Спасатели и сотрудники ПАО "МОЭК" выезжали несколько раз, открывали камеру теплового пункта, но ни кота, ни следов жизни кота не видели", - говорится в сообщении. Отмечается, что по всем документам камера была изолированная, при этом в люке отсутствовал какой-либо посторонний запах, который бы свидетельствовал о поселившемся там животном. "Заявительница (кормилица кота - ред.) сбрасывала ему мяско, которое тут же бесследно исчезало", - добавляется в сообщении. По инициативе местных жителей представительная делегация в очередной раз прибыла к "нехорошему" люку. "Спасатели установили в труднодоступном месте котоловку, которую взяли в аренду заявители. Сотрудники ПАО "МОЭК" обеспечили доступ и безопасность проведения работ. Спустя несколько часов огромный, перепуганный кот был пойман. Жителя подземелья передали заявительнице", - говорится в сообщении. Отмечается, что решающую роль в спасении кота сыграли доброжелательный и настойчивый диалог заявительницы с оперативными службами.
https://ria.ru/20250823/sud-2037128380.html
https://ria.ru/20250815/privivki-2035475806.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038948091_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_53240c0f719592b51816d7309b0eccb7.jpg
Кот, спасенный из люка в Москве
Кота, который две недели просидел в подземном люке, спасли в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".
2025-09-01T20:19
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, россия
Хорошие новости, Москва, Общество, Россия
В Москве спасли кота, просидевшего две недели в люке
В Москве спасли просидевшего две недели в подземном люке кота