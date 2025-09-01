Рейтинг@Mail.ru
В Москве спасли кота, просидевшего две недели в люке
Хорошие новости
 
20:19 01.09.2025 (обновлено: 20:59 01.09.2025)
В Москве спасли кота, просидевшего две недели в люке
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кота, который две недели просидел в подземном люке, спасли в Москве, его передали заявительнице, вызвавшей спасателей, сообщается в официальном Telegram-канале общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв". "Котик две недели нервировал местную кормилицу. Кормилица звонила и просила помощи, показывала фото лапки котика. Спасатели и сотрудники ПАО "МОЭК" выезжали несколько раз, открывали камеру теплового пункта, но ни кота, ни следов жизни кота не видели", - говорится в сообщении. Отмечается, что по всем документам камера была изолированная, при этом в люке отсутствовал какой-либо посторонний запах, который бы свидетельствовал о поселившемся там животном. "Заявительница (кормилица кота - ред.) сбрасывала ему мяско, которое тут же бесследно исчезало", - добавляется в сообщении. По инициативе местных жителей представительная делегация в очередной раз прибыла к "нехорошему" люку. "Спасатели установили в труднодоступном месте котоловку, которую взяли в аренду заявители. Сотрудники ПАО "МОЭК" обеспечили доступ и безопасность проведения работ. Спустя несколько часов огромный, перепуганный кот был пойман. Жителя подземелья передали заявительнице", - говорится в сообщении. Отмечается, что решающую роль в спасении кота сыграли доброжелательный и настойчивый диалог заявительницы с оперативными службами.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кота, который две недели просидел в подземном люке, спасли в Москве, его передали заявительнице, вызвавшей спасателей, сообщается в официальном Telegram-канале общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".
"Котик две недели нервировал местную кормилицу. Кормилица звонила и просила помощи, показывала фото лапки котика. Спасатели и сотрудники ПАО "МОЭК" выезжали несколько раз, открывали камеру теплового пункта, но ни кота, ни следов жизни кота не видели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по всем документам камера была изолированная, при этом в люке отсутствовал какой-либо посторонний запах, который бы свидетельствовал о поселившемся там животном.
"Заявительница (кормилица кота - ред.) сбрасывала ему мяско, которое тут же бесследно исчезало", - добавляется в сообщении.
По инициативе местных жителей представительная делегация в очередной раз прибыла к "нехорошему" люку.
"Спасатели установили в труднодоступном месте котоловку, которую взяли в аренду заявители. Сотрудники ПАО "МОЭК" обеспечили доступ и безопасность проведения работ. Спустя несколько часов огромный, перепуганный кот был пойман. Жителя подземелья передали заявительнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решающую роль в спасении кота сыграли доброжелательный и настойчивый диалог заявительницы с оперативными службами.
