Львова-Белова навестила школьников, находящихся в столичном СИЗО

2025-09-01T19:21:00+03:00

2025-09-01T19:21:00+03:00

2025-09-01T19:55:00+03:00

общество

москва

россия

мария львова-белова

ольга ярославская

сергей мороз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038938764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b21a2750b1b2d438e492112e683bd0b5.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что совместно с детским омбудсменом Москвы Ольгой Ярославской навестила школьников, находящихся в столичном СИЗО, поздравила их с началом учебного года. "Навестила ребят в ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по городу Москве, поздравила с началом учебного года… Вместе с начальником ГУФСИН по городу Москве Сергеем Морозом и детским омбудсменом в столице Ольгой Ярославской пожелали детям скорее вернуться к обычной жизни, а время в исправительных учреждениях использовать с пользой", - написала она в своем Telegram-канале. По её словам, большинство ребят, находящихся в СИЗО, в преступную деятельность вовлекли вербовщики. Львова-Белова подчеркнула, что в учреждении для них созданы все условия для получения образования, а педагоги отмечают их успехи в учебе.

2025

