Оператора ВГТРК, раненного в Курской области, доставили в Москву - РИА Новости, 01.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 01.09.2025
Оператора ВГТРК, раненного в Курской области, доставили в Москву
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Раненного в курском приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортировали вертолетом в Москву для лечения в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии имени Вишневского, сообщил Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, тогда его доставили в курскую областную больницу, где прооперировали. "Наш Сергей Солдатов, телеоператор ВГТРК, который получил ранение в Курском приграничье, доставлен вертолетом в Москву. Будет проходить лечение в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии имени Вишневского", - сообщил Поддубный в своем Telegram-канале. Поддубный также сообщил, что после операций Солдатову многому придется учиться заново. "Но он не один, с ним вся наша ВГТРК", - добавил Поддубный.
© Александр Хинштейн/TelegramПострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов после операции
© Александр Хинштейн/Telegram
Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов после операции
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Раненного в курском приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортировали вертолетом в Москву для лечения в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии имени Вишневского, сообщил Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, тогда его доставили в курскую областную больницу, где прооперировали.
"Наш Сергей Солдатов, телеоператор ВГТРК, который получил ранение в Курском приграничье, доставлен вертолетом в Москву. Будет проходить лечение в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии имени Вишневского", - сообщил Поддубный в своем Telegram-канале.
Поддубный также сообщил, что после операций Солдатову многому придется учиться заново.
"Но он не один, с ним вся наша ВГТРК", - добавил Поддубный.
