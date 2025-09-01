https://ria.ru/20250901/moskva-2038915666.html
Оператора ВГТРК, раненного в Курской области, доставили в Москву
Оператора ВГТРК, раненного в Курской области, доставили в Москву - РИА Новости, 01.09.2025
Оператора ВГТРК, раненного в Курской области, доставили в Москву
Раненного в курском приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортировали вертолетом в Москву для лечения в Национальном медицинском... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Раненного в курском приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортировали вертолетом в Москву для лечения в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии имени Вишневского, сообщил Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что оператор ВГТРК подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья, тогда его доставили в курскую областную больницу, где прооперировали. "Наш Сергей Солдатов, телеоператор ВГТРК, который получил ранение в Курском приграничье, доставлен вертолетом в Москву. Будет проходить лечение в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии имени Вишневского", - сообщил Поддубный в своем Telegram-канале. Поддубный также сообщил, что после операций Солдатову многому придется учиться заново. "Но он не один, с ним вся наша ВГТРК", - добавил Поддубный.
Оператора ВГТРК, раненного в Курской области, доставили в Москву
