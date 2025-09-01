Рейтинг@Mail.ru
15:33 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/moskva-2038873233.html
Жительницу Москвы оштрафовали из-за мультфильма о Дональде Даке и Гитлере
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 1сен - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы оштрафовал москвичку на 1,5 тысячи рублей за репост в соцсети "Вконтакте" диснеевского мультика про Дональда Дака, высмеивающего Гитлера, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Допустила публичное демонстрирование в сети "Интернет" на персональной странице "Вконтакте"... материалов, находящихся в открытом доступе для просмотра неограниченного круга лиц, на которых содержится нацистская символика, то есть совершила правонарушение, предусмотренное статьей 20.3 КРФоАП", - сказано в документе.
Как указано в материалах дела, суд назначил москвичке штраф 1,5 тысячи рублей.
Девушка в суд не явилась, но ее виновность была доказана рапортом центра по противодействию экстремизму, письменными объяснениями, фотоматериалами и другими доказательствами.
Всего на нее составили девять протоколов за видео в соцсети "Вконтакте", на большей части из них фигурируют свастики, на одном - рэпер Паша Техник. Общая сумма штрафов составила 13,5 тысячи рублей.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Москвича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
4 июля, 15:56
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
