Жительницу Москвы оштрафовали из-за мультфильма о Дональде Даке и Гитлере

МОСКВА, 1сен - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы оштрафовал москвичку на 1,5 тысячи рублей за репост в соцсети "Вконтакте" диснеевского мультика про Дональда Дака, высмеивающего Гитлера, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Допустила публичное демонстрирование в сети "Интернет" на персональной странице "Вконтакте"... материалов, находящихся в открытом доступе для просмотра неограниченного круга лиц, на которых содержится нацистская символика, то есть совершила правонарушение, предусмотренное статьей 20.3 КРФоАП", - сказано в документе. Как указано в материалах дела, суд назначил москвичке штраф 1,5 тысячи рублей. Девушка в суд не явилась, но ее виновность была доказана рапортом центра по противодействию экстремизму, письменными объяснениями, фотоматериалами и другими доказательствами. Всего на нее составили девять протоколов за видео в соцсети "Вконтакте", на большей части из них фигурируют свастики, на одном - рэпер Паша Техник. Общая сумма штрафов составила 13,5 тысячи рублей.

